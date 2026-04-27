HKMA领袖论坛︱聚焦体育经济新机遇 应家柏：「体育+营销」开拓全新经济增长动能

香港管理专业协会（HKMA）上周五于启德体育园举办杰出市场策划精英会启动礼，同时举行领袖论坛，名为「市场策划 × 体育产业：携手开拓香港体育经济新机遇」。活动设有两场主题论坛， 包括「驱动香港体育经济 —缔造新增长动力」和「大型体育赛事营销 — 品牌如何最大化盛事商业价值」，多位业界领袖探讨体育与营销的跨界合作及本港体育经济的未来机遇。

应家柏：体育结合营销为港带来独特机遇

香港管理专业协会主席应家柏致辞时表示，今次活动选址启德体育园别具意义，该场馆作为全球顶尖体育设施之一，近期更承办了香港七人榄球赛等大型国际赛事。他指，香港正全力发展成为国际体育盛事之都，体育具备凝聚社群、吸引全球目光的力量，而有效的营销能进一步放大这种影响力，为城市及企业带来更大价值。

他表示，营销不再只是推广工具，而成为推动创新、连结企业与客户，以及创造经济价值的核心力量。有效的营销不仅能提升企业竞争力，更能协助开拓新市场、吸引投资，并带动相关行业的就业增长。体育与营销的结合将为本港带来独特的机遇，开拓全新的经济增长动能，更增加香港作为旅游目的地的吸引力。

施永杰：体育不再只是比赛

在论坛上，香港赛马会体育业务执行总监施永杰指出，体育已不再只是比赛，而是能够带动旅游、消费及社区参与的经济引擎。他形容，一个成功的体育城市并非靠奖杯来定义，而是需要完整的生态系统，包括球迷的情感连结、人才培养及可持续的经济效益等。施永杰亦分享了赛马会推动不同体育项目结合的成果，包括将赛马与榄球等结合，成功吸引大量观众入场，证明跨运动体验具有强大的吸引力。

HKMA杰出市场策划精英会创会主席林国诚在分享中指出，体育正成为香港经济的重要增长引擎，其产业链不仅包括赛事及旅游，还延伸至周边商品、服饰等多个领域。他提到即将举行的世界杯，指今年扩军至48队、共104场的赛事将横跨约40天举行，从夜间至翌日中午均有比赛直播，势必为本港带来前所未有的夜经济与消费动能。他认为，赛事将改变市民的生活节奏，为餐饮、酒店、娱乐及零售等行业创造大量商机，香港作为国际城市，更应把握体育经济带来的巨大机遇。

记者：蔡思宇

摄影：汪旭峰