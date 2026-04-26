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双非儿脑瘫案重启聆讯第二日 投诉人夫妇到场旁听 称心情复杂结果难料

社会
更新时间：09:26 2026-04-26 HKT
发布时间：09:26 2026-04-26 HKT

双非婴儿脑瘫案，医委会今日第二日重启聆讯。聆讯在医委会秘书处举行，涉事儿科医生薛守智出席，投诉人黎先生及太太到场旁听。

投诉人料今日未必有结果

黎先生表示，按聆讯进度，料今日未必有结果，「结果都很难讲，现在很难猜到，都是要等今天研讯，心情都是比较复杂一点。我们现在等结果，我们尽快，希望今天会有结果。」

内地夫妇黎志坚及彭红英，2009年到浸会医院产子，疑因医生未筛查乙型链球菌，最终导致儿子黎远建脑瘫，四肢残障。夫妇2010年向医委会投诉两名涉事医生，其中一名涉事医生薛守智的纪律研讯原订2016年7月举行，薛一方当时申请押后研讯获批，最终聆讯至本月17日及昨日（28日）进行，拖延近15年。医委会研讯小组去年决定，案件拖延时间过长，「对被告不公」，同意永久搁置研讯，引起社会哗然。政府介入后，医委会主动覆核决定，其后重启聆讯。

记者：萧博禧

摄影：陈浩元

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