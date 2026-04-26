双非儿脑瘫案︱医生称护士无告知男童抽搐 家属斥供词矛盾难自圆其说

双非婴儿脑瘫案，医委会今日第二日重启聆讯。聆讯在医委会秘书处举行，涉事儿科医生薛守智出席，投诉人黎先生及太太到场旁听。黎先生表示，按聆讯进度，料今日未必有结果，「结果都很难讲，现在很难猜到，都是要等今天研讯，心情都是比较复杂一点。我们现在等结果，我们尽快，希望今天会有结果。」

薛守智：曾考虑脑感染 但认为可能性不大

薛守智作供指，当晚凌晨4时许接获护士何结霞来电，指男婴「有啲浊奶，个人有啲紧，有啲眼定定」；自己问护士男婴凌晨3时半前是否有异常，获答复「ok㖞，冇乜特别」。他称婴儿喂食后「浊亲」属常见，从气管吸奶后15秒内回复正常，观察超过1小时维持稳定，故初步诊断男婴胃食道逆流「浊奶」，并指示护士将男婴放在孵箱监测，「如果再发生（护士）要讲我听，可能要做其他检查」。至清早他接获另一许姓护士来电，才知悉男婴清晨6至7时曾两次抽搐。

不过他承认，考虑过脑感染等其他可能性，但认为可能性不大。

薛守智又推翻何结霞供词，称无对她说「（男婴）个Heart rate跳得快，即系无野啦」、「我听朝早啲到啦」；对方亦无告知「佢（男婴）一样有出汗，颜色上半身红啲，下半身白啲」、「佢好似想作抽筋」。

代表医委会的资深大律师吕世杰质疑，薛守智16年后仍准确记得与护士对话的用字，惟这些中文字句无出现在书面供词，也没有在护士出席聆讯时提及。他又在聆讯播出事发8日后，薛守智与婴儿家属会面的录音，质疑薛说谎。

薛解释会面时已确认男婴患脑膜炎，确定有抽筋症状，但事发时不知道。至于有否在会面时向家属交代初步诊断男婴「浊亲」，他称没有。

(录音内容节录)

薛：（护士）4点半话畀我听，怀疑抽筋。

家属：抽筋还要怀疑吗？你们部门不知道他（男婴）抽筋吗？

薛：佢就怀疑。佢就话（男婴）依家无野，头先发忟憎，怀疑好似硬咗，咁佢话比我听，我就话依家有冇硬，（护士回答）无硬，停咗，依家冇野，放咗箱观察住，咁我嘅指引系放箱观察住...如果再话我听，肯定（抽筋），7点话我听肯定，咁我咪即刻过来医啰。

薛：你唔会𠮶次怀疑，你帮佢做脊椎穿刺、做电脑扫描，系真系会观察。你4点半话畀我听，我7点钟已经出紧嚟（医院），7点45分去睇佢，8点钟话畀爸爸聼。咁我又觉得ok㖞。

黎父：护士都有责任

辩方专家证人、儿科医生丘健昌作供指，薛守智当日初步诊断及处理方式恰当。对于薛曾指怀疑过脑感染，应否采取措施处理这可能性，丘健昌同意。

双方下午完成盘问证人，6月7日结案陈词。男婴父亲黎志坚聆讯后见记者表示，今日首次从薛守智口中听到儿子「浊亲」的说法，批评其供词前后矛盾，难自圆其说，「佢自己都承认，有怀疑系抽筋、脑炎（脑感染），点解佢唔返嚟呢？4点半接到电话，点解唔返嚟呢？佢屋企到医院只系15分钟。冇担当、冇责任心嘅医生，如果继续做医生，会害到几多人？」

他又说，儿子清晨6至7时曾两次抽搐，但护士未通知医生及家属，可见在事件中也有责任。

协助投诉人的社协干事彭鸿昌指，薛守智既然曾考虑男婴抽搐原因可能是脑感染，就需作出跟进，包括返回医院尽快检查，「呢个系辩方专家嘅意见」。他期望研讯小组可考虑事故对病人的伤害、被告医生专业失当程度，以至被告医生面对案件的态度，作出裁决及惩处，「佢系负上责任，抑或系尝试用好多唔同嘅理由推卸责任，推卸喺护士身上，或者尝试自圆其说自己嘅错误。」

内地夫妇黎志坚及彭红英，2009年到浸会医院产子，疑因医生未筛查乙型链球菌，最终导致儿子黎远建脑瘫，四肢残障。夫妇2010年向医委会投诉两名涉事医生，其中一名涉事医生薛守智的纪律研讯原订2016年7月举行，薛一方当时申请押后研讯获批，最终聆讯至本月17日及昨日（28日）进行，拖延近15年。医委会研讯小组去年决定，案件拖延时间过长，「对被告不公」，同意永久搁置研讯，引起社会哗然。政府介入后，医委会主动覆核决定，其后重启聆讯。

记者：萧博禧

摄影：陈浩元

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