全港戏院日｜52间戏院放映1694场 逾20万人次入场破纪录 罗淑佩赞廖子妤封后之作「好犀利」

文创产业发展处支持举办的「全港戏院日」昨举行（25日），共有54套本地和外地电影在全港52家戏院上演，票价一律30元。昨日共放映1,694场电影场次、吸引逾20.1万观众入场，入场⼈次突破去年19.5万纪录，而平均上座率超过81%，较去年上升约4.1%。

逾20.1万⼈次入场破去年纪录

文化体育及旅游局局长罗淑佩在社交平台表示，除了与民同乐外，戏院日的一个重要意义是吸引大家回到戏院看戏，感受两小时不受俗务、家务、甚至公务打断的影像和气氛，看一个故事，不论是笑一笑、哭一哭、惊一惊，都可让大家从现实生活中抽离一阵，放松一下。

罗淑佩大赞影后廖子妤「犀利」

罗淑佩提到，今早完成电台访问后，便前往铜锣湾看电影《像我这样的爱情》，称赞这是让演员廖子妤登上影后之作，「果然十分犀利」。她指，电影虽是文艺片，却扣人心弦，大赞「廖子妤固然好得不得了」，亦赞其他演员同样出色。她认为在戏院一气呵成观影，更可以完全投入细心欣赏，形容「边看戏边吃爆谷更是独有享受」。

戏院商会理事长袁彦文看好2026年电影票房

罗淑佩昨表示，根据所掌握数字，截至中午12时，今年戏院日入场人数比去年上升近10%。她亦与戏院商会理事长袁彦文交流，袁彦文对2026年电影票房也比较看好，因为上半年已有《寻秦记》和《夜王》两套票房过亿，之后亦继续有中西大片上映。罗淑佩和袁彦文都相信，只要有好戏，观众一定会买票入场，而文创处也会继续优化政策，支持香港电影业发展。