来片．一分钟话你知︱八大创历史 全列亚洲百强 「黑马」院校排名跃升

在最新的泰晤士高等教育（THE）亚洲大学排名中，香港八间资助大学首次全部成功跻身亚洲百强之列。除了香港大学、中文大学和科技大学一如既往地稳守前列外，今年更有三所大学表现惊人，其中浸会大学跃升十位，排名第四十。

浸大科研创新成果斐然

浸大不仅成立了全港首个人工智能媒体研究中心及前沿转化医学研究院，更成功研发出治疗长者功能性便秘的新中草药，以及能在一小时内快速识别致病病原体的创新诊断系统，产业收入大增。

教大教育创新为定位

首次上榜的教育大学，冲上第37位，该校定位于教育创新。教大的研究领域广泛，从学习机械人到癌症治疗物料均有研究，特别成立了国际化策略组，全球抢人才，并积极与海外机构签署合作备忘录，致力拓展国际间的学术协作网络。

岭大博雅教育结合科技占尽地利

同样首次跻身百强的岭南大学，著重「博雅+科学」及「AI+计划」，成功吸引了众多国际顶尖学者加盟。此外，岭大背靠北部都会区和深圳湾的地理优势，使其成为未来产学研合作的热门地点。

香港扮演著领头羊角色

香港高等院校跃进，与政府近年积极营造的教育和创科氛围密不可分。政府不仅大力推广「留学香港」品牌，提升非本地生的收生限额，更透过成立InnoHK创新香港研发平台、推出「产学研1+计划」等多项措施，为学术界注入强大动力。放眼整个粤港澳大湾区，现时已汇聚了15所百强大学，而香港正是在其中扮演著领头羊的角色，带领整个区域的学术水平迈向更高层次，未来发展大有可为。