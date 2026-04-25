宏福苑执拾｜宏仁阁夫妇泣别家园 中风伯伯潸然落泪 妻叹：越临近执嘢越焦虑 㖊晚发梦就系掘嘢
更新时间：13:02 2026-04-25 HKT
发布时间：13:02 2026-04-25 HKT
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大埔宏福苑火灾发生至今超过4个月，今日（25日）是居民分批上楼的第6日。住在宏仁阁26楼的陈生陈太与家人同行，夫妇俩在楼下公园与家园道别，由年轻亲友上楼代劳执拾。陈太发愁称「越临近执嘢越焦虑，虽然我唔使上楼，但㖊日成晚发梦就系掘嘢」。一旁的陈生因中风而失去活动及说话能力，但也不禁潸然落泪。
居民冀返家寻回具纪念价值物品及金器
陈太表示，其丈夫自火灾后情绪一直非常忧郁。她忆述火灾当日与丈夫正在酒楼，惊闻火警后丈夫「一直喊到而家」。她形容，越接近重返旧居的日子，越感到焦虑不安，甚至梦中亦在收拾物品。甚至见到同行朋友准备上楼时「都已经忍唔住眼红红」。她希望能返回单位，寻回具纪念价值的物品及金器，但更重要是「同间屋道别」。
陈太特别感谢传媒报道，让她感到有许多「同路人」同行，有助纾解情绪。她亦提到，幸运遇到充满热诚、经验丰富的社工，主动为他们处理许多事务，提供极大的心灵支持，让他们感到安心。
据现场资讯，截至下午1时，宏仁阁共有43户161位居民上楼；宏昌阁共21户75位居民上楼执拾。宏仁阁上午上楼居民已全部离开；而宏昌阁则仍有少量居民未离开。
记者：李健威
摄影：陈浩元
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