宏福苑执拾｜居民有信心徒步25层上楼 忧财物失窃盼拾回相片：好贪心咩都想攞

大埔宏福苑火灾发生至今超过4个月，周六（4月25日）是居民分批上楼的第6日。居于宏仁阁25楼的温女士表示，回家首要任务是取回相片、文件等重要物品，亦称自己「平时有做开运动」，有信心走25层楼梯回家。

居民忧心财物被盗 盼取回重要物品

温女士表示，回家后会先检查屋内有否被盗窃的痕迹，「都惊畀人偷嘢」，虽然据知单位未被火烧，但仍然最关心单位内部情况。被问及想拿回甚么物件，她称「好贪心，咩都想攞」，执拾时会优先拿取相片、文件。

一手业主感不舍 称有信心行25层楼

温女士坦言对于可能要告别居所都感到「好唔舍得」，特别自己作为一手业主，直至近一两个月心情才稍为平复，只想「一路行向前」。

对于需要步行25层楼梯才能返抵住所，她表示自己平时有运动习惯，因此「都有信心应付」。

另一名居于27楼的赖小姐则和家人一同前来，表示打算返回单位可以取回屋内财物，主要是「金器等贵重物品」，惟未知屋内情况。

记者：李健威

摄影：陈浩元

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