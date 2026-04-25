22间重点企业来港 引进办主任任景信：目标全球10大药厂落户香港

政府日前公布第6批共22间重点企业，包括美国辉瑞科研制药、出行平台滴滴等多家全球领先企业。引进重点企业办公室主任任景信今（25日）在电视节目表示，目标吸引全球十大药厂全部落户香港，并强调在考虑引进企业时，会重视企业能否配合政府的产业政策，推动产业生态圈发展。

不少药企视香港为进入大湾区市场「快速通道」

任景信指出，目前全球十大药厂中已有一半落户香港，不少药企视香港为进入大湾区市场的「快速通道」。他透露，引进办接触的客户不限于十大药厂，甚至二十大药厂也有联系。当成功建立一两个案例，药厂之间见到竞争对手已经行动，自然会感受到压力。他强调，不应错过香港所拥有的优势机会。

第六批海外企业比例升至一半

引进办至今已引进124间重点企业，任景信称九成企业会在港设立科研中心或推动项目，认为这并非偶然。而引进办的选取要求，企业需提交5年计划。他指出，不希望企业只是来港获取政策优惠或完成融资后便转往其他地方发展，更期望它们来港后能对本地整体产业和经济带来较大的正面影响，带动上游及下游公司一同来港。

首四批重点企业中，约七成来自内地，而第五批海外企业比例增至四成，第六批更升至一半。任景信预期海外企业比例将持续上升，认为这是政府过去积极外访的成果。他指出，透过「说好香港故事」，令海外企业更明白香港优势。同时，因地缘政治变化，企业在风险管理上需要寻找更多地方分散风险。

任景信又提到，引进办已在人工智能、生命健康科技、先进制造业，包括芯片等领域，开展一定工作，配合国家「十五五」规划及香港首份五年规划。

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