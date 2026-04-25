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六合彩｜头奖2700万搅珠结果出炉 即睇幸运儿系咪你!

社会
更新时间：21:33 2026-04-25 HKT
发布时间：21:33 2026-04-25 HKT

第45期六合彩今晚（25日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达2,700万元。今晚9时15分截止售票，总投注额逾6300万元。

今期搅出号码 : 4、16、21、36、42、46，特别号码 : 9

号码「28」搅出最多

根据过往资料，过往50期，最多搅出的号码为28，搅出14次；其次为12、37、45、46，均搅出12次；号码44则搅出11次。

第45期六合彩今晚（4月25日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达2,700万元。资料图片
第45期六合彩今晚（4月25日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达2,700万元。资料图片

10大最幸运投注站 屯门市广场新晋最旺

由1994年至2026年1月30日，十大最旺投注站分别是：

1. 屯门市广场赛马会投注站

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中头奖次数：48

2. 中环士丹利街赛马会投注站

地址：中环士丹利街10-12号地下至三楼2号舖 

中头奖次数：47

3. 荃湾青山道赛马会投注站

地址：荃湾青山公路300-350号荃锦中心地下B2舖 

中头奖次数：41

4. 尖沙咀汉口道赛马会投注站

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中头奖次数：41

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中头奖次数：41

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中头奖次数：37

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