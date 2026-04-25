Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

六合彩｜头奖2700万今晚搅珠 即睇6个最旺号码、10大最旺投注站！

社会
更新时间：11:20 2026-04-25 HKT
发布时间：11:20 2026-04-25 HKT

第45期六合彩今晚（4月25日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达2,700万元。今晚9时15分截止售票。

号码「28」搅出最多

根据过往资料，过往50期，最多搅出的号码为28，搅出14次；其次为12、37、45、46，均搅出12次；号码44则搅出11次。

第45期六合彩今晚（4月25日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达2,700万元。资料图片
第45期六合彩今晚（4月25日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达2,700万元。资料图片

10大最幸运投注站 屯门市广场新晋最旺

由1994年至2026年1月30日，十大最旺投注站分别是：

1. 屯门市广场赛马会投注站

地址：屯门市广场第3期地段277号地下

中头奖次数：48

2. 中环士丹利街赛马会投注站

地址：中环士丹利街10-12号地下至三楼2号舖 

中头奖次数：47

3. 荃湾青山道赛马会投注站

地址：荃湾青山公路300-350号荃锦中心地下B2舖 

中头奖次数：41

4. 尖沙咀汉口道赛马会投注站

地址：尖沙咀汉口道39-41号麦仕维中心地下 

中头奖次数：41

5. 上环干诺道西赛马会投注站

地址：上环干诺道西3号亿利商业大厦地下D – F及G1舖 

中头奖次数：41

6. 观塘广场赛马会投注站

地址：观塘开源道68号观塘广场地下G15, M20,116号舖 

中头奖次数：37

7. 九龙湾德福赛马会投注站

地址：九龙湾宏开道16号德福大厦1楼4号舖 

中头奖次数：36

8. 大埔广场赛马会投注站

地址：大埔广场地下商场7号舖 

中头奖次数：35

9. 上水石湖墟赛马会投注站

地址：上水石湖墟新丰路134-140A号A地下 

中头奖次数：35

10. 大埔广褔道赛马会投注站

地址：广褔道158-172号大埔商业大厦地下 

中头奖次数: 30

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
施明离世掀李氏家族内斗  九龙塘祖屋「涵碧别墅」价值曝光  豪宅曾成杨思琦分手导火线？
施明离世掀李氏家族内斗  九龙塘祖屋「涵碧别墅」价值曝光  豪宅曾成杨思琦分手导火线？
影视圈
18小时前
港式西餐厅「椰林阁」东山再起！逆市扩张至9分店 曾濒临全线结业 网民拆解「翻生」主因
「椰林阁」东山再起？逆市扩张至9分店 曾濒临全线结业 网民拆解「翻生」主因
饮食
17小时前
正义女神丨番外篇再证佘诗曼超强吸金力 带挈两个星二代契仔揾真银 陈山聪「搲捞」输畀囝囝？
正义女神丨番外篇再证佘诗曼超强吸金力 带挈两个星二代契仔揾真银 陈山聪「搲捞」输畀囝囝？
影视圈
19小时前
旺角利苑酒家突结业！开业46年曾获米芝莲二星殊荣 员工愕然：明明好生意......
旺角利苑酒家突结业！开业46年曾获米芝莲二星殊荣 员工愕然：明明好生意......
饮食
2026-04-24 12:02 HKT
深圳全新观光巴士！地铁站直达「天空之城」云海公园 长者车费半价优惠
深圳全新观光巴士！地铁站直达「天空之城」云海公园 长者车费半价优惠
旅游
18小时前
陈小春被爆「塞纸条」撩名模上房  「反派男神」兰桂坊约炮失威  被嫌年纪大「吃不下」
陈小春被爆「塞纸条」撩名模上房  「反派男神」兰桂坊约炮失威  被嫌年纪大「吃不下」
影视圈
2026-04-24 10:00 HKT
八达通换卡最后召集！再有1批旧卡7月到期 2大免费更换方法＋赚尽$400奖赏
八达通换卡最后召集！再有1批旧卡7月到期 2大免费更换方法＋赚尽$400奖赏
生活百科
23小时前
爆旋陀螺热潮︱玩具店排长龙、买盘靠派筹 限量版炒价逾千 学者拆解翻Hit原因：经济不景的慰藉 
爆旋陀螺热潮︱玩具店排长龙、买盘靠派筹 限量版炒价逾千 学者拆解翻Hit原因：经济不景的慰藉 
社会
5小时前
李泳豪不满老婆被李泳汉针对？施明丧礼前突公开2022年婚礼片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
李泳豪不满老婆被李泳汉针对？施明丧礼前突公开2022年婚礼片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
影视圈
21小时前
吴业坤离巢｜年初先夺「飞跃进步男艺员」  曾两封叱咤「我最喜爱的男歌手」  同193合照曾被雪藏？
吴业坤离巢｜年初先夺「飞跃进步男艺员」  曾两封叱咤「我最喜爱的男歌手」  同193合照曾被雪藏？
影视圈
14小时前