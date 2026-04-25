五一黄金周｜料98万人次内地旅客访港 罗淑佩：有信心酒店订房率达9成以上

五一黄金周将至，文化体育及旅游局局长罗淑佩今早(25日)在电台节目表示，政府预计在五一黄金周的五天假期内，预计有98万人次内地旅客访港，较去年同期增长约7%。业界对市况普遍看好，由于现时高铁及其他交通网络非常便捷，许多旅客，特别是广东省内的旅客，习惯在临近假期的最后时刻才预订，但酒店业界对订房率充满信心，预计可达九成以上。她相信，继今年「艺术三月」及七人榄球赛等盛事后，黄金周的市道将持续向好。

大型盛事建立品牌 冀吸「忠实粉丝」一再访港

罗淑佩指出，香港正致力透过举办大型国际盛事，建立独有的旅游品牌，从而吸引旅客，特别是「忠实粉丝」一再重游。她以刚结束的巴塞尔艺术展（Art Basel）为例，今年录得91,500人次入场，比去年多，当中超过三分之一是海外买家或收藏家。随著巴塞尔艺术展签订了长期合作协议，加上七榄定期在4月举行，有助巩固香港在每年三、四月作为艺术及体育盛事枢纽的地位，让旅客习惯预留时间来港参与。她强调，吸引初次访港的旅客固然重要，但让旅客为了特定盛事一来再来，对香港更具长远价值。此外，亦希望将夏天的国际足球表演赛打造成另一品牌。

盛事带动高消费 经济效益显著

罗淑佩提到，七人榄球赛的海外旅客占比约为三成，除了门票收入，场内的餐饮及周边商品销售同样火爆。她亲身视察发现，即使场内餐饮价格并不便宜，但购买人龙依然不绝，「一千元全日任饮啤酒」的套餐更是大受欢迎，反映旅客乐于消费。她亦鼓励榄球总会多在周边文创产品，如纪念球衣等方面多花心思，「大家每年都嚟，起码买一件波衫」，带来持续的经济收益。

多部门协作 打击黑的及不良营商手法

针对黄金周期间可能出现的人流及交通压力，罗淑佩表示在政务司司长陈国基领导下的跨部门会议上，保安局、警方、海关、入境处及运输署等部门已协调部署。各口岸将会加开全部柜位，前线人员亦会取消休假，以应对人潮。交通方面会加密班次，确保运力充足。同时，执法部门将会严厉打击「黑的」，特别是在机场、关口及兰桂坊等黑点。海关亦已联同旅游业监管局加强巡查，打击「斤变両」等不良营商手法。她呼吁业界切勿因旅客增加而以身试法，损害香港的旅游声誉。

绝不容忍强迫购物 若涉不良手法会转介执法部门跟进

罗淑佩重申，政府好有决心打击「强迫购物」。当年由业界自己管治的架构都改革为现时的旅监局。近期旅监局高调巡查，并对违规的旅行社及导游处以「钉牌」的严厉处分，足以显示政府的决心。她亦向业界说明，在旅游业复苏势头良好的当下，绝不容许「害群之马」破坏得来不易的成果。若旅客对强迫购物有怀疑，可向旅监局投诉。她强调，除了钉牌，若不良手法涉及恐吓、欺诈等刑事罪行，旅监局会转介执法部门跟进。

提升服务质素 人人皆是旅游大使

最后，罗淑佩强调，旅游业是香港经济的稳定收入来源，并提供大量就业机会，因此必须保护其声誉。除了打击害群之马，提升整体服务质素同样重要。她再次提倡「人人都是旅游大使」的理念，认为一个贴心的服务、一个友善的微笑，都能为香港带来正面的宣传效应。

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