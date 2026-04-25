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张国钧：粤港澳大湾区律师执业试受欢迎 逾600人取得资格 体育争议解决网上平台已成功「开单」

社会
更新时间：10:50 2026-04-25 HKT
发布时间：10:50 2026-04-25 HKT

为期6年的港澳法律执业者在大湾区的试点计划，将于今年10月4日届满。律政司副司长张国钧表示，计划受到本港法律界欢迎，当局正向内地司法部争取在今年10月完结前将计划落实「恒常化」。他同时透露体育争议解决先导计划启动至今，体育争议解决网上平台已成功「开单」。

张国钧今（25日）在电台节目表示，虽然考试要求严格，但每年参与考核的数目稳定，至今已有超过630名港澳律师成功取得大湾区执业资格。鉴于业界普遍认为计划值得转为恒常安排，律政司正全力向内地司法部等部委争取，冀于试点完结前达成目标。

为协助香港律师真正在大湾区落地执业，去年底成立的「粤港澳大湾区律师联会」正发挥关键作用。张国钧举例，上星期联会在中山与各市律师协会合办推介会，除了向新一批律师颁发执业证，更安排超过50家内地律师事务所与香港律师直接对接，并组织考察当地企业。他相信联会将持续举办同类活动，律政司会予以全力支持。

全球调解峰会将于下月初登场

谈及去年10月正式在港营运的国际调解院，张国钧表示，现阶段首要工作是鼓励企业或合约持份者在条款中加入调解机制。他解释，国际调解院的成立，源于某两个国家曾因资源问题产生争议，最终透过调解成功化解分歧，因此其初衷正是处理国与国之间的纷争。被问到将来在处理类似美伊谈判等会否有角色，他认为这要视乎双方是否愿意参与。

他进一步说明，调解院设有商业及「国与国争议」两本专家名册，以应对不同性质的纠纷。不少西方国家过去倾向以对抗甚至战争方式解决争议，但他相信随着更多成功调解案例出现，以调解方式处理国家间纠纷将成大势所趋，并预期未来会有更多国家认识及加入国际调解院。

此外，律政司将全力支持下月初由国际调解院主办的「全球调解峰会」。这是调解院成立后在香港举行的首项大型活动，张国钧期望能借此尽快构建香港的国际调解生态圈，对香港争取成为国际法律及争议解决服务的亚太区枢纽地位，十分重要。

新「香港国际法律事务大楼」5年内落成

政府计划在旧湾仔警署旁用地兴建一座全新的「香港国际法律事务大楼」。张国钧透露，目前已展开前期工作，稍后将向立法会申请拨款，期望在未来5年内落成。届时大楼将与国际调解院形成联动效应，有助落户香港的国际法律组织集中营运，成为香港国际法律枢纽的新标志，对本地法律界的长远发展至为重要。

可鼓励更多体育员利用平解决争议

另外，为协助运动员公平、快速地解决资源分配、参赛资格等争议，律政司于今年2月推出了「体育争议解决先导计划」网上平台。张国钧表示平台已经成功「开单」。他解释，设立专门平台的特色在于「快」，因为运动员的职业生涯短暂，争议往往需要即时解决。网上平台亦方便了到世界各地训练的运动员，让他们毋须返港便能在地处理个案。

对于非商业性质的体育争议，计划会提供全额资助；至于涉及运动员选拔等商业纠纷，若缺乏资助会否影响参与意欲？张国钧认为，公帑运用必须得宜。相比耗时费力的法庭诉讼，相信商业机构会因应仲裁与调解在时间及金钱上的优势，作出适当考量。

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