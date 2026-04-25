油价急升｜私油问题升温 海关展开18次执法行动 拘捕14人

近期国际油价波动，为不法分子提供了诱因，导致入「私油」的情况有增加的趋势。香港海关关长陈子达今早(25日)在电台访问时表示，油价上升确实令走私及非法转注燃油的诱因增大，但他强调私油未到十分猖獗的地步。举报数字有所上升，大部分私油站仍集中在新界等偏僻地区，现在明显已扩展到市区，但不算普遍。

为应对此问题，海关与消防处已建立紧密的合作关系。去年，两部门共采取了25次联合行动，而今年截至三月，行动次数已达18次，并将持续进行。在今年的行动中，已成功检获超过两万公升的未完税汽油及七万多公升非法柴油，并拘捕了14人。陈子达调，牵涉非法电油，海关采取最严厉的执法手段，不仅检控卖家，购买私油的车主或司机同样会被检控，「买卖同属犯法」。

转注燃油货车及入油汽车同会充公

他又称，无论是用于储存和转注燃油的货车，还是前往入油的私家车，一经定罪，海关都会向法庭申请充公。陈子达亦透露，消防处正研究修订条例，以获取类似的执法权力，从而加强打击力度。海关亦高度关注私油站如设在民居附近，将会即时采取行动。

在源头堵截方面，海关已加强边境口岸的检查，并运用情报及侦测能力，从市内的销售点溯源，成功锁定多辆改装油缸以走私电油的车辆，单在今年已扣押8辆汽车，包括6辆私家车及2辆货车。这些车辆同样会被检取并申请充公。

除了非法燃油，走私香烟亦是海关面对的一大挑战。陈子达形容，不法分子运用不同的方法，透过空运、海路及陆路等多种渠道将私烟偷运入境。他指出，去年在陆路边境口岸，去年仅因携带超额香烟而被罚款处理的案件已高达约二万六千宗，情况相当严重。现时海关亦会采用新科技，更精准识别高风险的旅客。



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