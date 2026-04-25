Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

油价急升｜私油问题升温 海关展开18次执法行动 拘捕14人

社会
更新时间：09:18 2026-04-25 HKT
发布时间：09:18 2026-04-25 HKT

近期国际油价波动，为不法分子提供了诱因，导致入「私油」的情况有增加的趋势。香港海关关长陈子达今早(25日)在电台访问时表示，油价上升确实令走私及非法转注燃油的诱因增大，但他强调私油未到十分猖獗的地步。举报数字有所上升，大部分私油站仍集中在新界等偏僻地区，现在明显已扩展到市区，但不算普遍。

为应对此问题，海关与消防处已建立紧密的合作关系。去年，两部门共采取了25次联合行动，而今年截至三月，行动次数已达18次，并将持续进行。在今年的行动中，已成功检获超过两万公升的未完税汽油及七万多公升非法柴油，并拘捕了14人。陈子达调，牵涉非法电油，海关采取最严厉的执法手段，不仅检控卖家，购买私油的车主或司机同样会被检控，「买卖同属犯法」。

转注燃油货车及入油汽车同会充公

他又称，无论是用于储存和转注燃油的货车，还是前往入油的私家车，一经定罪，海关都会向法庭申请充公。陈子达亦透露，消防处正研究修订条例，以获取类似的执法权力，从而加强打击力度。海关亦高度关注私油站如设在民居附近，将会即时采取行动。

在源头堵截方面，海关已加强边境口岸的检查，并运用情报及侦测能力，从市内的销售点溯源，成功锁定多辆改装油缸以走私电油的车辆，单在今年已扣押8辆汽车，包括6辆私家车及2辆货车。这些车辆同样会被检取并申请充公。

除了非法燃油，走私香烟亦是海关面对的一大挑战。陈子达形容，不法分子运用不同的方法，透过空运、海路及陆路等多种渠道将私烟偷运入境。他指出，去年在陆路边境口岸，去年仅因携带超额香烟而被罚款处理的案件已高达约二万六千宗，情况相当严重。现时海关亦会采用新科技，更精准识别高风险的旅客。
 

相关新闻：

油价｜入「鬼油」最高拟罚100万元囚1年 卖「鬼油」罚则倍增 邵家辉：如计时炸弹

流动「鬼油站」危机四伏 消防处吁市民举报 守护社区安全

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
施明离世掀李氏家族内斗  九龙塘祖屋「涵碧别墅」价值曝光  豪宅曾成杨思琦分手导火线？
施明离世掀李氏家族内斗  九龙塘祖屋「涵碧别墅」价值曝光  豪宅曾成杨思琦分手导火线？
影视圈
15小时前
港式西餐厅「椰林阁」东山再起！逆市扩张至9分店 曾濒临全线结业 网民拆解「翻生」主因
「椰林阁」东山再起？逆市扩张至9分店 曾濒临全线结业 网民拆解「翻生」主因
饮食
14小时前
旺角利苑酒家突结业！开业46年曾获米芝莲二星殊荣 员工愕然：明明好生意......
旺角利苑酒家突结业！开业46年曾获米芝莲二星殊荣 员工愕然：明明好生意......
饮食
21小时前
正义女神丨番外篇再证佘诗曼超强吸金力 带挈两个星二代契仔揾真银 陈山聪「搲捞」输畀囝囝？
正义女神丨番外篇再证佘诗曼超强吸金力 带挈两个星二代契仔揾真银 陈山聪「搲捞」输畀囝囝？
影视圈
16小时前
陈小春被爆「塞纸条」撩名模上房  「反派男神」兰桂坊约炮失威  被嫌年纪大「吃不下」
陈小春被爆「塞纸条」撩名模上房  「反派男神」兰桂坊约炮失威  被嫌年纪大「吃不下」
影视圈
23小时前
李泳豪不满老婆被李泳汉针对？施明丧礼前突公开2022年婚礼片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
李泳豪不满老婆被李泳汉针对？施明丧礼前突公开2022年婚礼片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
影视圈
18小时前
吴业坤离巢｜年初先夺「飞跃进步男艺员」  曾两封叱咤「我最喜爱的男歌手」  同193合照曾被雪藏？
吴业坤离巢｜年初先夺「飞跃进步男艺员」  曾两封叱咤「我最喜爱的男歌手」  同193合照曾被雪藏？
影视圈
11小时前
深圳全新观光巴士！地铁站直达「天空之城」云海公园 长者车费半价优惠
深圳全新观光巴士！地铁站直达「天空之城」云海公园 长者车费半价优惠
旅游
15小时前
施明丧礼｜李家鼎两新抱大起底  大仔老婆严佩钰设灵火葬表现大不同  Agnes点解受大伯针对？
施明丧礼｜李家鼎两新抱大起底  大仔老婆严佩钰设灵火葬表现大不同  Agnes点解受大伯针对？
影视圈
2026-04-23 17:11 HKT
消委会测试10款洗衣干衣机 三款获4星评级 Miele表现全能 西门子性价比高
消委会测试10款洗衣干衣机 Miele表现全能、惠而浦/西门子性价比最高 同获4星评级
食用安全
19小时前