蚊患｜3区诱蚊器指数逾10% 扫管笏达警戒水平 食环署向地盘等提4检控

食物环境衞生署今日（24日）公布，4月份第4批涵盖19个监察地区的白纹伊蚊诱蚊器指数及密度指数，第一阶段诱蚊器指数，除了黄大仙区牛池湾及新蒲岗(20.4%)、大埔区大埔东(14%)和屯门区扫管笏(25%)的指数高于10%外，其余都在10%以下。食环署正联同有关部门及持份者找出蚊患情况较高的地点，进行密集且具针对性的控蚊工作。其中，牛池湾及新蒲岗诱蚊器的数据显示蚊患较多的地方包括公园和公共屋邨；大埔东诱蚊器的数据显示蚊患较多的地方包括公园、学校和医院；而扫管笏诱蚊器的数据显示蚊患较多的地方包括公园和私人屋苑。

向地盘和场地管理承办商提4宗检控 一私楼管理公司获发法定通知书

因应上述监察地区内风险较高的地点，食环署就发现建筑地盘和公园内有蚊子滋生情况，已分别向有关地盘承办商和场地管理承办商提出共4宗检控。另外，就发现一私人屋苑内有积水容器，亦已向有关屋苑管理公司发出法定通知书，要求在限期内清除有关积水容器。食环署与各相关部门及持份者正积极跟进控蚊工作，亦会举办宣传展览、派发宣传单张及海报，并通知各订阅快速通报系统的屋苑，建议管理公司和住户提高警觉，共同采取防蚊灭蚊措施。此外，食环署会加强监察该些地区的诱蚊器指数，以检视灭蚊工作成效。

食环署人员巡视黄大仙区一学校，给予校方人员防蚊控蚊建议和技术支援。

食环署人员巡视大埔区一公园，检查新型捕蚊器，以提高防蚊成效。

扫管笏第一阶段诱蚊器指数录得25.0%第三级警戒水平

今年4月的平均气温和雨量较去年同期为高，有利蚊子生长和繁殖。最新指数中，扫管笏的第一阶段诱蚊器指数录得25.0%的第三级警戒水平，预期其他地区的指数亦会上升。食环署已作出快速应变及部署针对性措施，市民亦应加强防止蚊子滋生的工作，及早清除潜在蚊子滋生地，减低蚊传疾病传播的风险。