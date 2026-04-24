《小街道　大联盟 》漫游中区 丘应桦：适逢五一黄金周假期 吸引更多旅客和市民享优惠 开心消费

由香港中小型企业联合会主办《小街道 大联盟 》漫游中区活动，有超过50间位于中上环区的商户参与，为市民及旅客提供优惠券。商务及经济发展局局长丘应桦今日( 24日 )表示，活动适逢五一黄金周假期，优惠版图亦扩至有百年历史的嘉咸街露天市集一带，参与商户较对上一次同区举办时增五成，相信可吸引更多旅客及市民使用优惠，开心消费。

丘应桦 : 让市民和旅客感受不同小区特色 体验香港城市魅力

丘应桦于启动礼上致辞时指表示，「小街道 大联盟」于2024年底推出，希望透过商会牵头，联动与不同持份者的合作，凝聚力量，推动小区内的中小型商户提供优惠，吸引更多人流及消费，刺激生意增长，同时让市民和旅客感受不同小区的特色，体验香港的城市魅力。

由香港中小型企业联合会主办《小街道 大联盟 》漫游中区活动今日举行启动礼。

活动有超过50间位于中上环区的商户参与，为市民及旅客提供优惠券。

活动期间个别商户录两至三成生意增长

他感谢香港中小型企业联合会将这个构思实践出来，在过去短短近两年时间，联同不同机构，尤其是与市区重建局紧密合作，把握不同的节庆时段，分别在中上环、湾仔及九龙城举办「小街道 大联盟」系列活动，共吸引超过100家地区商户参与，带旺当区经济。参与的商户都表示活动期间，能带动消费气氛，人气和财气都有所增加，个别商户更录得两至三成的生意增长。



丘应桦指出，中上环区一向深受旅客和市民欢迎，今次趁着五一黄金周，旧地重游，商会再次与地区伙伴合作，举办《小街道 大联盟》漫游‧中区商户优惠活动，将优惠版图扩大到具百年历史的嘉咸街露天市集一带。「我记得『小街道 大联盟』的首次活动就是在中上环举行，印象特别深刻。因为我以前亦是这区的居民，很怀念区内的地道美食、中西荟萃和新旧交融的独有特色。」

今次活动参加商户增五成

他表示，很高兴知道今次活动将会有多个商户参加，较对上一次在同区举办增加五成。适逢黄金周假期，相信会吸引更多旅客和市民享用商户提供的优惠，开心消费，同时，可以在区内传统的街道和不断优化的环境之间漫游打卡，探索中上环不同面貌，发掘更多食、买、玩的好去处。

商务及经济发展局局长丘应桦： 政府会继续采取不同措施支援中小企业升级转型，鼓励业界不断求变，开拓机遇，创造商机。

他续谓，「小街道 大联盟」起了一个带领和重要示范作用，展示业界和地区商户同心合力，多花心思去吸引人流，并加入创新元素，营造卖点，带旺地区消费。这种灵活多变的精神，正正是香港得以不断向前的重要元素。过去一年，即使面对全球经济及政治的种种挑战，香港经济发展仍然稳步向前，零售业总销货价值亦持续录得增长，今年2月份更按年上升19.3%。



他并称，政府会继续采取不同措施支援中小企业升级转型，鼓励业界不断求变，开拓机遇，创造商机。他再次感谢商会、各个支持机构和合作伙伴，以及参与的商户，令「小街道 大联盟」陆续在不同小区发挥力量，促进地区经济，说好地区故事、香港故事。