机场麻疹｜再多一名空姐中招 潜伏期曾到越南 中心首日为75名机场员工打针

衞生署衞生防护中心今日（24日）正调查一宗由外地传入的麻疹个案。初步调查显示，个案与本港早前录得的本地或输入个案没有接触。另一方面，中心今日开始在机场为合资格机场员工免费接种麻疹疫苗，以加强机场社区的群体免疫力，保障公共衞生，防止病毒传播。截至今日下午6时，中心为约75名机场员工接种麻疹疫苗。

输入个案涉及一名31岁外藉空姐 曾在其出生地接种麻疹疫苗

由外地传入的麻疹个案涉及一名过往健康良好的31岁女子，她在4月19日起出现发烧和肌肉痛，并于4月22日出疹，同日到私家诊所求医，被转介至北大屿山医院急症室。中心其后安排她到玛嘉烈医院接受隔离治疗。她的临床样本证实对麻疹病毒核酸检测呈阳性反应。病人现时仍然留医，病况轻微，情况稳定。中心的流行病学调查显示，病人于潜伏期内（4月9日至4月12日）与亲友到过越南，由于当地正爆发麻疹，而病人在香港没有接触麻疹感染者，故此列为外地输入个案。

中心职员为机场员工于接种疫苗前作评估。

中心职员为机场员工接种疫苗。政府新闻处

27名曾跟女患者同时段于同一诊所人士被列密切接触者

初步资料显示，病人并非在本港出生，是一名外藉人士，但据她提供的资料，曾经在其出生地接种麻疹疫苗。她是一名机舱服务员，但与早前出现的机场群组个案并无任何关连。她未曾接触任何飞机维修保养人员，其工作地点亦没有与任何机场个案有重叠。她于传染期内（即4月18日起）不曾上班，没有接触乘客或同事。她有一名家居接触者，与另外10名亲友一同到越南。中心已联络病人曾到访的私家诊所，以找出密切接触者和是否涉及高危人士。暂时有27名曾跟病人同时段身处同一私家诊所的人士被列为密切接触者。上述人士目前都没有出现病征。中心会对他们进行医学监察和继续调查这宗外地传入个案。

3名机场后勤员工先后出现麻疹

目前全球麻疹疫情持续爆发，由于机场员工需频繁接触大量旅客，加上机场有较高比例的非本地出生员工，他们在年幼时可能未曾接种麻疹疫苗，因此麻疹传播风险较高。中心调查近日出现一个涉及3名机场后勤员工的麻疹个案群组时亦发现，在机场工作的人士，尤其是非本地出生的员工当中，有约3成不清楚自己有否接种两剂麻疹疫苗。为预防机场员工再度出现麻疹爆发，中心今日起在机场设立接种站，为本港机场员工提供免费麻疹疫苗接种服务。在中心和机场管理局协调下，今日有序地为约75名合资格的机场员工接种麻疹疫苗。

香港国际机场2019年曾出现涉及机场员工的麻疹爆发

中心呼吁所有在机场工作的员工，尤其是非本地出生人士，尽快检视自己的疫苗接种纪录。是次麻疹疫苗接种对象乃没有接种两剂麻疹疫苗而又不曾感染麻疹的本港机场员工。若本港机场员工曾接受血液检测证实对麻疹抗体（IgG）呈阳性反应，则无需接种。

香港国际机场在2019年亦曾出现涉及机场员工的麻疹爆发，为控制疫情，中心当时亦有为机场员工安排一次性的麻疹疫苗接种，以加强机场社区的群体免疫力，保障公共衞生，防止病毒传播。