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北都｜议员参观专用安置屋邨乐岭都汇 房协引入人形运动教练机械人等 与长者互动

社会
更新时间：19:35 2026-04-24 HKT
发布时间：19:35 2026-04-24 HKT

立法会房屋事务委员会今日（24日）应香港房屋协会邀请，参观房协位于粉岭的专用安置屋邨乐岭都汇，了解其落成后的最新情况。该屋邨是北部都会区发展下的重要民生配套项目。议员首先听取房协主席凌嘉勤介绍乐岭都汇的设计和特点。房协代表并向议员展示乐龄科技的应用，包括透过引入人工智能机械人和人形运动教练机械人等，增强与长者的互动，并鼓励长者建立健康生活。

乐岭都汇提供合共1 467个出租、资助出售和「长者安居乐」单位

议员又参观乐岭都汇的示范单位。该屋邨房屋类型多元，合共提供1 467个出租、资助出售和「长者安居乐」单位，其中的出租和资助出售单位为受政府发展清拆行动影响的住户提供安置选项。议员除进一步了解资助出售单位和「长者安居乐」单位的特色外，亦与政府当局和房协代表就如何为长者缔造更安全的居所交流意见。

立法会议员观看示范，以了解房协如何利用巡逻机械狗，提升屋邨的管理效率。政府新闻处
立法会议员观看示范，以了解房协如何利用巡逻机械狗，提升屋邨的管理效率。政府新闻处
议员听取房协主席凌嘉勤简介该屋邨的的设计和特点。
议员听取房协主席凌嘉勤简介该屋邨的的设计和特点。

议员并察悉房协正逐步应用物联网处理物业管理工作，亦观看智慧物业管理的示范，包括应用巡逻机械狗和人工智能清洁机械人。议员鼓励房协采用更多创新科技，从而继续提升屋邨管理效率及服务质素，为居民提供更优质的生活环境。今次参观活动共有13名房屋事务委员会委员和非委员出席。

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