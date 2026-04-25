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《The Standard》专访︱ 捷克驻港澳总领事：推「艺术年」加强两地交流 赞港是理想多元平台

社会
更新时间：08:00 2026-04-25 HKT
发布时间：08:00 2026-04-25 HKT

【捷克驻港澳总领事/香港捷克艺术年/商业/金融/直航航线】位于中欧的捷克拥有深厚文化底蕴，包括数百年历史的玻璃制造传统、阿尔丰斯·慕夏（Alfons Mucha）经典的新艺术风格、法兰提塞克·库普卡（František Kupka）具开创性的抽象笔触等。捷克驻港澳总领事Klara Jurcova接受《The Standard》（《英文虎报》）访问时指，领事馆今年推出「香港捷克艺术年」，加强两地艺术交流；又指香港是一个理想多元平台，除了推广捷克艺术，亦能寻求商业、金融、教育等多个领域的长期合作；两地亦正积极洽谈，开通香港与捷克城市的直航航线。

领事馆今年推「香港捷克艺术年」  涵涂鸦、文学等多元文化体验

继「2025香港捷克设计年」，领事馆今年推出「香港捷克艺术年」，涵盖涂鸦、表演艺术、沉浸式装置、文学等多元文化体验。捷克驻香港及澳门总领事Klara Jurcova认为，活动旨在让大众了解捷克不为人知的一面，她相信：「对捷克的认识，是激发对其他领域兴趣最重要的一步」。

「香港捷克艺术年」期间，捷克及香港两地艺术家，得以展开深度合作。例如在Art Central中，捷克壁画艺术家Michal Skapa与香港「九龙霓虹」创办人Jive Lau联手，将捷克街头艺术，与香港标志性霓虹工艺融合。「艺术对话」系列亦成功连结大馆、逸东酒店等本地机构，与Kunsthalle Praha、Qubus等捷克顶尖策展人和艺术家对谈。

Jurcova形容香港是推广捷克的「理想平台」

Jurcova形容，香港是推广捷克的「理想平台」，其多元平台，不仅能让领事馆介绍本国文化，更有助寻求商业、金融等合作机会，而「文化和设计、创业及商业息息相关」。她举例，Preciosa和Lasvit等照明及玻璃建筑重量级企业，已在港设立地区总部；捷克总领事馆亦透过「香港美酒佳肴巡礼」等大型活动，积极推广捷克产品。

据贸发局数据，2024年，捷克是香港在中东欧地区的第4大贸易伙伴；而据联合国Comtrade数据，去年捷克对港出口额逾4.26亿美元（约33.4亿港元）。

双边贸易与文化外交的长期发展，深植于旅游和教育建立的人际联系。Jurcova认为，「教育领域绝对有很大的增长潜力」，目前捷克与香港两地的学生交流人数，已恢复至疫情前水平。为深化联系，近期有本地非政府组织在港府支持下，带领35位年轻专业人士，赴捷克参加Designblok设计节，并亲身体验「水晶谷」玻璃制造工艺。香港大学学生亦将于5月透过合作项目，前往布拉格和布尔诺，学习捷克文学、音乐与文化。为跨越地理限制，布拉格机场与国泰航空，亦正积极洽谈开通香港与捷克城市间的直航航线。

捷克驻港澳总领事Klara Jurcova：

未来亦计划带领捷克企业，参与香港金融科技周，展示捷克在智慧城市软件、低空科技及航空等方面的创新实力。

双边贸易也拓展到数位领域。Jurcova指，领事馆正积极在港推广捷克游戏业，而《节奏光剑》、《天国：拯救》等全球热门游戏，均源自捷克；未来亦计划带领捷克企业，参与香港金融科技周，展示捷克在智慧城市软件、低空科技及航空等方面的创新实力。她提到当地著名的飞行员培训项目，有望吸引香港航空业，并承诺将持续利用各大平台，协助有意落户香港的捷克企业建立联系。

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