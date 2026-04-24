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涉袭击21个月大幼儿 男侍应留医缺席聆讯

社会
更新时间：16:36 2026-04-24 HKT
发布时间：16:36 2026-04-24 HKT

26岁男侍应涉嫌虐待21个月大的幼儿，被控虐儿及管有攻击性武器等2罪，今于西九龙裁判法院首次提堂。被告仍然留院故缺席聆讯，裁判官应申请押后案件至下周三（4月29日）或被告出院后再讯，期间被告由警方看管。

被告W.L.Y.，报称侍应，被控一项对所看管儿童故意袭击罪及一项管有攻击性武器罪。控罪指，被告于2026年4月22日，在荃湾永顺街38号海湾花园某单位，身为超过16岁而对一名21个月大的儿童，即X负有管养、看管或照顾责任的人，故意袭击该X，其方式相当可能导致该X受到不必要的苦楚或健康损害；以及被告同日同地管有攻击性武器，即一把生果刀，意图将其作非法用途使用。

案件编号：WKCC1908/2026
法庭记者：雷璟怡

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