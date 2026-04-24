会计主管亏空公款逾1500万元 用于赌博及性工作者女友 认5罪判囚6年5个月

派对产品供应商48岁时任会计主管6年半间冒签逾400张支票，亏空公款逾1500万港元，遭廉政公署落案起诉。经控辩双方认罪协商后，被告承认5项盗窃罪。辩方求情指被告内向，不善交际，盗款用于赌博及性工作者女友之上，案发后极度后悔，尽力偿还了13万元。暂委法官李颂然今日在高等法院判刑指被告完全取信于老板，犯案精密有预谋，违反诚信，罪加一等，终判囚6年5个月。

官指被告犯案历时6年多犯案精密有预谋

被告为DSL Holding Limited 48岁时任会计及行政主管谭俊锋，谭承认5项盗窃罪。李官引述辩方求情指被告没有案底，自少勤学，凭借学生贷款修毕会计学士，案发时月入约2.8万元。辩方指被告单身内向，不善交际，盗款用于赌博及性工作者女友之上，案发后极度后悔，尽力偿还了13万元。

李官判刑指被告乃公司会计部唯一职员，负责制备和妥善保管所有会计记录和支票，完全取信于老板，犯案违反诚信，罪加一等。李官考虑到被告犯案精密有预谋，冒签支票再报称相关交易为采购物资或向供应商付款，历时长达6年多，涉及419次交易，盗款用于赌博及性工作者女友之上，并非一时冲动，故需加刑。李官以10年3个月监禁为量刑起点，认罪扣减3份之1，念在被告主动招认犯案，尽力还款，酌情减刑4个月，判囚6年5个月。

遭解雇时承认冒签支票盗取公司1565万

案情指，派对产品及文具设计公司DSL Holding Limited 成立于2003年，主要出口产品至美国。DSL持有三间银行公司户口，当中包括东亚银行，而老板朱海伦是DSL东亚户口的唯一签署人。被告2014年5月7日加入DSL，乃会计部唯一职员，负责制备和妥善保管所有DSL的会计记录和支票。2017年8月至2024年2月期间，被告以DSL东亚户口进行了419项交易，涉及金额合共港币1565万元多。被告以现金支票、银行转帐或存入支票至其东亚、恒生银行和中国银行的个人户口的方式提取有关款项。

2024年3月28日被告因工作表现欠佳而被解雇时，被告向朱海伦承认自己一直挪用DSL公司资金，过去几年假冒朱海伦签名从DSL东亚银行户口发出支票，以提取现金及转帐至自己银行户口，在会计记录中报称相关交易为DSL采购物资或向供应商付款。约2星期后被告向黎耀华会计师事务所审计经理徐家俭承认犯案，翌日向DSL偿还港币13万元之后经WhatsApp向老板致歉。

同年9月5日被告被捕，在警诫下承认于2016年3月至2024年3月期间，曾假冒朱海伦签名发出支票，从DSL东亚户口提取大额款项、发出大额支票供赌博及2位女朋友之用。被告亦承认为了掩饰不当行为而伪造了会计记录，伪装款项成向DSL供应商采购物资的开支，以及制备虚假的发票收据供审计之用。

案件编号：HCCC348/2025

法庭记者：陈子豪