母接儿子遭禁锢KK园消息交逾50万元赎金 上门收款友人认串谋诈骗罪还押下月判刑

青年前年向母亲表示外出工作后离港，不久便致电向母亲声称遭禁锢在泰国「KK园区」，要求母亲与自己的友人联络并交出金钱，母亲遂向友人交出约50万港元，随后青年安全回港，经警方调查后拘捕友人，友人在警诫下表示为5千元报酬前去收取款项。友人今早在区域法院承认串谋诈骗罪，辩方求情指被告不认识园区的诈骗集团。暂委法官余俊翔关注青年被禁锢之事是否属实，控方回应有青年出入境纪录，亦采纳母亲的说法，并将案件押后至5月4日判刑，期间被告还押候惩。

无业被告承认一项串谋诈骗罪

23岁被告梁子轩，报称无业，被控串谋诈骗罪。控罪指，被告于2024年6月24日至7月1日期间（包括首尾两日）在香港，与其他身分不详的人一同串谋诈骗陈丽香，即不诚实地虚假地表示被告及/或其他身分不详的人会交付港币共33万元及2.5万泰达币（一种加密货币），以使赖伟乐获释返回香港，从而诱使陈丽香交出上述款项。

事主儿子原亦被控后获律政司撤控

余官关注，事主的儿子赖伟乐是否曾确实被禁锢于泰国，此说法是否仅属事主的认知。控方回应，事主的儿子原本亦是本案的被告，经调查确认赖有泰国的出入境纪录，控方亦会采纳事主的说法，故赖其后获撤控。余官表示，因欠缺事主儿子的供词，故毋须裁断事主的儿子是否确实被禁锢园区。

求情称不知事主儿子有否到泰国

辩方求情指，被告曾任职地盘工和仓务员，被告不清楚最初与事主接头的「Ken」和赖有否去泰国，亦不认识泰国园区的人，对于事主被骗约50万元未必知情，而且本案缺乏公共性质，非典型的「猜猜我是谁」电话骗案，属单一且难复制事件，望法庭考虑被告认罪而轻判。

被告自称Ken上门收款并称前赴泰国赎人

案情指，女事主陈丽香是赖伟乐的母亲，前年6月21日傍晚，赖向事主表示会外出工作，惟没有提及任何详情，事主翌日（22日）收到儿子报平安的文字讯息。同月23日晚上，赖向事主发讯表示自己被禁锢，但暂时安全的。事主在24日晚上收到赖的讯息，要求她致电赖的朋友「Ken」，以协助救赖离开所在园区。事主致电「Ken」后，「Ken」声称已获赖告知其处境，并会前往事主的住所讨论有关情况。同日晚上，被告自称「Ken」并到访事主的住所，期间被告使用扩音模式透过WhatsApp致电赖。在通话期间，赖声称被人「卖猪仔」到泰国或缅甸某园区，并怀疑该园区与「KK园」相似，赖又指签了一份「卖身契」。

事主交款后未见儿归报警后再接「Ken」加码索款通知

同月25日，事主接到「Ken」来电表示园区要150万泰铢（港币约33万元）才会释放赖。事主在26日将现金港币33万元交给被告，被告承诺翌日前赴泰国接赖回港。「Ken」在28日致电事主表示已到达赖被禁锢的地方，但要多港币20万元才能释放赖，「Ken」声称可协助支付港币5万元。事主在同月30日将合共2.5万泰达币存入「Ken」提供的加密货币钱包。惟事主支付上述所有款项后，仍收不到任何关于赖下落或是否获释的消息，遂报警处理。「Ken」同年7月8日曾向事主表示需汇钱才能释放赖，惟事主拒绝「Ken」的要求。

园区负责人直接向事主索得加密币17.5万后儿子返港

事主在7月3日至10日期间直接透过赖与园区负责人联络，并在赖及园区负责人的指示下交出价值港币17.5万元的加密货币后，赖便告知事主，负责人已发还护照。事主在7月10日晚收到赖的讯息，表示翌日便会返回香港，赖终在不久后回到香港。赖的出入境纪录证实，赖在6月21日经港澳码头离开香港，直至7月12日才回港，向澳门警方调查后证实，赖于6月22日经澳门国际机场离开澳门前往泰国。

被告离港1天即回港并未前赴泰国

而被告的出入境纪录显示，被告于6月28日经港珠澳大桥离开香港，并于翌日返回香港。案发所有期间，被告没有离境前往泰国的纪录，而被告的出入境时间也与任何泰国行程不符。

被告被捕后称为5千元报酬上门代友收款

警方调查被告手机信息后，发现被告于7月12日曾与「Ken」通话，被告告知对方自己因赖的事件被捕。被告在警诫下表示，事发前认识了「阿杰（即Ken）」及赖，阿杰在6月24日致电被告，表示赖在泰国被禁锢，要求被告到赖的住所，并表示会给予报酬。阿杰指示被告戴耳机，并透过耳机指示被告与赖的家人对话。阿杰叫被告向赖的家人自称「Ken」。被告在翌日按照阿杰的指示向事主收取港币33万元，报酬为港币5千元。

案件编号：DCCC592/2025

法庭记者：黄巧儿