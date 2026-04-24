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宏福苑听证会｜即时覆核所有关闭消防装置申请 杨恩健：拟修例加强监管消防承办商 下月交立法会

社会
更新时间：15:16 2026-04-24 HKT
发布时间：15:16 2026-04-24 HKT

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（24日）举行第19场听证会。消防处处长杨恩健出席作供。代表委员会的资深大律师杜淦堃指出，大火揭示消防处处理「消防装置关闭通知书」（SDN）申请存在漏洞，内部甚至有「惯例」要求消防装置系统需停用一年才会跟进。杨恩健回应称，由今日起所有SDN申请已重新审核，并堵塞不必要的申请。他指违规者获宽限60日内完成纠正，否则将发出消防火警危险通知书。

针对大火前有消防员仅检查替代措施，未有审视关闭装置的理由及系统状况，杨恩健承认存在漏洞，新措施下除检查替代措施外，亦会同时检查消防栓、水缸及手动报警按钮的运作情况。

拟修例加强监管消防承办商  延迟通报消防设备损坏考虑引入监禁

就消防工程承办商监管问题，杨恩健表示，将针对曾被扣分的承建商加强巡查，并计划修例，对未按时申报或延迟通报消防设备损坏的行为，提高罚则至现有的5至10倍，同时考虑引入监禁。此外，将加重物业管理公司的消防安全责任。

正研引入消防工程承办商续牌制  曾被控、表现差将不获续牌

杨恩健透露，正研究引入续牌制度，要求消防工程承办商每3至5年续牌一次，审核条件包括扣分纪录及曾否被检控，以淘汰表现欠佳的承办商。相关法例正草拟中，预计5月提交立法会咨询，目标今年内完成。

记者 : 黄子龙 赵克平

摄影 :  陈浩元

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