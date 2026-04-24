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宏福苑安置｜公益金第二轮「及时雨安居资助金」下月发放 每户逾5.7万

社会
更新时间：14:44 2026-04-24 HKT
发布时间：14:44 2026-04-24 HKT

香港公益金今日( 24日 )宣布，在社会各界支持下，「公益金及时雨大埔火灾援助基金」共筹得善款逾港币1亿元，基金已于4月1日起停止接受公众捐款。随著政府推出宏福苑长远居住安排方案，住户可按自身实际情况及需要作出选择，并将由今年第四季起陆续落实新居安排。公益金现宣布推出第二轮援助方案，协助住户顺利过渡至新居所。

第二轮「及时雨安居资助金」详情如下：

  • 发放日期： 2026年5月4日至29日期间

  • 发放途径： 透过公益金「及时雨」8间批核中心

  • 资助金额： 每个宏福苑住户可获57,000元

  • 资助用途： 协助受助家庭为新居添置家私、家庭用品及其他基本生活所需，纾缓因重置居所带来的经济负担

今轮援助方案总拨款额超过1.13亿元。连同首轮于去年12月发放的逾4,700万元紧急援助金及恩恤金，公益金两轮援助合共向宏福苑住户提供超过1.6亿元的经济支援。

 

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