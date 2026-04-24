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港灯燃料调整费5月下调至每度电26仙 预告年中燃料费将显著回升

社会
更新时间：13:38 2026-04-24 HKT
发布时间：13:38 2026-04-24 HKT

香港电灯有限公司今日（24日）宣布，今年5月的燃料调整费将下调至每度电26仙，较4月减少4.4仙。港灯指出，是次下调因调整机制具「递延效应」，主要反映年初较低的燃料成本，但预告因中东战事影响，年中起燃料费将会显著上升。

5月燃料费下调反映年初价格

港灯表示，2026年5月的燃料调整费将下调至每度电26仙，此举主要源于调整机制的「递延效应」。相关费用乃根据今年1月至3月的平均燃料成本计算，由于首两个月燃料成本相对较低，因此为是次调整提供了缓冲空间。

港灯：年中起燃料费将显著回升

港灯强调，5月的燃料费尚未反映自3月起因中东局势紧张，而飙升的国际油价及天然气价格。港灯预计高昂的燃料成本将由年中开始反映在燃料调整费上，届时燃料调整费将会显著上升。

港灯表示，会密切监察能源市场和供应情况，审慎管理燃料库存、发电运作和排放法规要求，确保电力供应稳定，而燃料调整费按透明的「实报实销」机制厘定，港灯只会收回实际燃料成本，不会从中获利。

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