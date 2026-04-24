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涉于红山半岛单位内袭击妻子 男子否认袭击罪 妻供称遭辱骂「屋邨妹」及拳打头部

社会
更新时间：13:32 2026-04-24 HKT
发布时间：13:32 2026-04-24 HKT

52岁男子涉嫌于去年4月在红山半岛某单位袭击其妻，被控一项普通袭击罪。案件今于东区裁判法院开审。女事主供称当日要求被告照顾子女，但被告情绪激动及辱骂她「low educated」、「屋邨妹」和「泼妇骂街」，把她推倒床上及拳打她头部数次，被告其后走出房间及追着子女，令儿子躲进佣人的房间，而被告母亲也一度跪下求被告停止；女事主称正办理离婚，又指被告并非首次动粗。审讯下午续。

事主指交托被告照顾子女惹怒对方

被告董凯镱，控罪书上无报称职业；被告今由资深大律师林颖茜代表。控罪指，被告涉于2025年4月19日，在香港岛赤柱白笔山道18号红山半岛4期7座某室内袭击中国籍女子邓春美。

事主邓春美供称，她于2012年与被告结婚，两人育有一对子女，而她另与前男友亦有一名大女儿。被告于2025年2月被富邦银行解雇，自此情绪比较暴燥，「全家人都唔系好想同佢太多接触」。

邓忆述案发当日约中午12时，她和被告在主人房，两人准备更衣出门，她向被告表示打算待会饭后去染发，并问被告「你可唔可以帮我照顾啲小朋友两个钟」，惟当时被告神情及语气流露不满，被告问「咁我带啲小朋友去边」，她则表示可以询问孩子们。

邓称她当时又向被告表示，他最近没有时间陪伴孩子，孩子也很想他多花点时间陪伴，但被告开始情绪激动，并大声叫子女入房及大声问子女「What did I do to you?」，子女没有回应，她便问小女儿是否想被告陪伴多些，女儿点头。

遭被告指骂「屋邨妹、泼妇骂街」再被拳击头部

邓指被告其后便开始「情绪爆发」，大声和凶恶地指骂她，「讲啲好侮辱性嘅说话」，「佢话我low educated，佢话我屋邨妹，佢话我泼妇骂街」，被告更问两名子女知不知道大女儿并非他们的亲生姐姐。当时子女很害怕及没有回应，邓则安抚子女，称她们和大女儿均由她所生。

邓称被告情绪「再激动啲」，他走上前及双手推她的肩膀，令她跌倒在床，被告其后跪在床上用拳头打向她的头部，她举起双手挡住脸，并感觉到被告打了她头顶位置约4下，约数秒后，被告又再次动手打了她4下；邓称她及后滚了下床和避开被告，同时大叫「有人打人」，当时一对子女走出房间，而被告也走出房间，她想保护子女便也走出房间，及叫被告不要打人。

被告母亲一度下跪要求被告停止追逐儿子

邓称子女走出房间后发出尖叫，而被告一度追着儿子，所以她和被告的母亲便也追上去，最终儿子跑入工人房躲藏，工人则锁上门，而被告母亲则一度跪在厨房及向被告表示「妈妈跪系度啦，求你啦」。被告其后才返回客厅。

邓其后曾致电友人及告知遭被告袭击一事，她亦向被告母亲表示想报警，但被告母亲劝阻，所以她当时没有报警，并被告母亲及孩子们外出吃饭，当时她仍感到头部隐隐作痛。

邓当晚回家后收拾行李，与孩子们和被告母亲离开。翌日，邓咨询律师法律意见后报警，后来亦向警方提供家中闭路电视片段。邓现时正在与被告办理离婚手续。

此外，邓确认她在2014年亦曾与被告办理离婚，但因为被告后来哄回她，故撤销离婚手续。邓又称「被告一直以来……佢打我唔系第一次㗎啦」、「今次佢系小朋友面前打我，我接受唔到」，所以决定离婚，事后她也没有再和被告联络。

案件编号：ESCC1217/2025
法庭记者：王仁昌

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