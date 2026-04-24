为8千元报酬扮辅警收电骗款项 大学生认4罪囚40月 官：电骗案对社会造成负面影响须严惩

男大学生前年为8千元报酬在收取电骗款项时，假冒辅警出示伪造委任证，诱使3名事主交出60万港元，被捕后声称自己按指示行事，否则便会成为受害人。大学生今早在区域法院承认串谋诈骗等4罪，求情指因「贪快钱」而犯案。法官严舜仪判刑时斥，被告被捕后企图以借口开脱罪责，利用事主不熟悉内地执法部门的运作而骗取款项，负责现身收钱、伪造虚假证件及假冒公职人员，其角色重要，终判处被告监禁40个月。严官及后向被告坦言「我就系要话俾你听呢件事系几严重，对社会嘅伤害系几大」。

被告案中角色重要却一度称自己是受害人

23岁被告黄锘铭，报称学生，被控3项串谋诈骗及1项假冒公职人员罪。控罪指，他于或约于2024年4月21日至2024年5月9日期间（包括首尾两日）在香港，分别3度与其他身分不详的人串谋诈骗江健勤、吴晞潼及徐启超，即不诚实地及虚假地表示3名事主被怀疑涉及在中华人民共和国国内的罪行，以及需要就上述罪行的调查交出金钱，从而诱使3名事主交出现金港币共98万元；另于同年5月9日在香港，假冒公职人员，即假冒香港警务处警务人员。

法官严舜仪判刑时指，被告与身分不详的人电骗3名事主，被告利用事主不熟悉内地执法部门的运作，在3星期内企图骗取约98万元的保证金，导致事主实际损失69万元，并非属小数目。严官直指，被告现身协助收钱、伪造虚假证件及假冒公职人员，更明知金钱属赃款仍助骗徒以比特币汇款，其角色重要，惟警诫下却试图为自己开脱，形容自己为受害人，现在则承认是「贪快钱」而犯案。

官：我就系要话俾你听呢件事系几严重

严官续称，被告一而再再而三地向事主收取骗款，每次收款后理应有时间想清楚，惟被告却抵受不住金钱的诱惑，其守法意识薄弱。严官直言，电骗案件难以追寻，执法上面对极大困难，亦对社会造成负面影响，故法庭须向社会传达信息，任何人在电骗案不论担任什么角色，都必须要严惩以示阻吓，故接纳控方加刑申请，判处被告监禁40个月。

严官在判刑后向被告坦言「我就系要话俾你听呢件事系几严重，对社会嘅伤害系几大」，慨叹被告「有勇气真正咁面对自己犯下嘅过错，咁先可以重新做人」，更宽慰被告「出社会后一定会再面对复杂嘅事，踏出社会之后必然要有好嘅准备」，告诫被告「唔能够再做错事」。

严官引述辩方求情，被告在内地出生，2012年随母亲来港，案发时就系大学2年级。被告母亲撰写求情信指，被告以往品格良好，入世未深，饮对法律意识薄弱才犯案。被告亲撰求情信指，明白自己犯错，每当回想起此事深感懊悔，令家人失望及伤害到他人，本案亦令其学业化成泡影，望法庭轻判，能早日重新做人。辩方另指，被告案发前经社交平日Telegram找工作，因本案人工高又轻松，故「贪快钱」犯下本案。

案情指，32岁男事主江健勤于前年4月21日接获陌生来电，一名男子以普通话自称龙岗区劳动局人员，指称江涉及洗黑钱案件，要求江向公安局报案及录取口供。翌日，男子要求江到葵涌邨与某人见面，江随后与一名身穿套装的女子签署了一份保密协议。同月24日，江按指示提取其两个银行帐户的所有款项，对方声称会将款项交给公安局驻港专员，以交由香港金融管理局保管，江交出了9万元。同月30日，江再度交出7万元，当时身穿西装并自称公安局驻港专员的被告负责收取款项，另给江一张收据，声称是上次收到9万元的收据。江将事件告知母亲，发觉被骗后报警求助。70岁男事主徐启超在前年4月28日堕入同样骗局，损失金额30万元，惟徐觉得前来收款的男子很年轻，并不像公安的模样，故拍下该男子的两张相片。

至于28岁女事主吴晞潼于前年4月24日接获陌生来电，一名男子以普通话自称来自罗湖区人力局，指称吴涉及洗黑钱案件并要求配合调查，故要求将吴的香港及内地银行帐户资产冻结。翌日，吴在中环与身穿西装的被告见面，被告展示公安局委任证，并要求吴签署一份保密协议。同月30日，吴按指示交出14万元，以作资产审查和解冻控方第二证人资产之用，惟对方再度要求吴交出38万元，吴自觉受骗而报案求助，警方其后安排监控会面。在5月9日，被告与吴见面，并展示一张伪造的香港辅助警察委任证，证件上印有姓名「黄峰」及被告的相片。被告向吴表示自己是黄专员，吴将伪装现金的布袋交给被告。

被告随即被捕，在警诫下表示「我都系人哋叫我嚟收钱㗎咋」，解释「张证系人哋整俾我叫我印出嚟扮官员收钱用」，警方在搜身时发现两张比特币汇款收据、保密协议及内有伪装现金的涉案布袋，在被告的住所亦发现用长尾夹夹着的8千元、印章及墨水。被告在录影会面中表示，自己是香港都会大学二年级学生，修读健康护理文凭课程，更表示自己亦接获假冒公安来电指涉案件，若不配合工作便会成为受害人。被告共收取了8千元报酬，余下款项则按指示进行比特币汇款。

案件编号：DCCC325/2025

法庭记者：黄巧儿