涉非礼女童及管有多段儿童色情影片 26岁售货员还押至7月再讯

26岁男售货员涉嫌于前年非礼未满16岁女童，及作出猥亵行为，警员搜查其手机发现多段儿童色情影片及多张偷拍照。男售货员被控非礼、偷拍私密部位、管有儿童色情物品等5罪，今于观塘裁判法院首度提堂。被告暂毋须答辩，署理主任裁判官钟明新应申请押后案件至7月24日再讯，待警方进一步调查，包括检验被告手机等。被告申请保释被拒，须还押候讯，将在4月30日作保释覆核。

被告陈绍祥，报称售货员，被控一项向年龄在16岁以下的儿童作出猥亵行为罪、一项猥亵侵犯罪、一项管有儿童色情物品罪，及两项非法拍摄或观察私密部位罪。

控罪指，被告分别于2024年7月23日及同年9月9月21日，在秀茂坪顺安道9号顺天邨某单位，向一名年龄在16岁以下的女童X，作出严重猥亵行为；以及猥亵侵犯女童X。

被告另被控于2025年5月9日，在黄大仙乐富广场A区UG2楼L228号舖外管有儿童色情物品，即18段第一级影片、5段第二级影片、1段第三级影片及2段第四级影片：而在该儿童色情物品中被告不是唯一的色情描划对象。

被告亦被控于2024年4至2025年5月之间但确实日期不详；及2025年8月至2026年4月之间但确实日期不详，在香港拍摄多名不知名女性的私密部位，而拍摄情况是若非遭拍摄，该部位本来不是可让人看到的，及被告为了性目的或不诚实地作出上述行为，及不理会上述行为是否获得该些女性的同意。

案件编号：KTCC811/2026

法庭记者：雷璟怡