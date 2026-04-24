香港机场3月客运量持续上升 4条航线位列全球最繁忙国际客运航线前10

香港国际机场今天（24日）公布2026年3月份航空交通量。月内，机场共处理574万人次旅客及34,100架次飞机起降，按年分别上升19.6%及2.7%。另外，2026年4月公布的全球十大最繁忙国际客运航线中，4条为往来香港国际机场的航线，其中往来香港及台北的航线位居榜首。

转机/过境旅客及访港旅客均录得双位数升幅

转机/过境旅客及访港旅客均录得双位数升幅，是带动旅客量增长的主要动力。受中东局势影响，往来欧洲的航线增长显著。同时，往来东南亚及中国内地的航线继续成为增长动力。

今年首季机场客运量逾1667万人次

机场3月货运量按年下跌4.4%至43万公吨。货运量下跌主要是由于出口货运按年下跌14.9%。受地区紧张局势影响，出口往中东地区的货运量大幅下跌62.1%，拖累整体出口表现。另一方面，进口及转口货量分别按年上升6.5%及19.5%，抵销部分出口货运跌幅。就地区而言，月内往来欧洲货量录得增长，抵销部分往来中东及北美地区货量的显著跌幅。

今年首季，机场客运量超过1,667万人次，飞机起降量达到100,645架次，分别按年上升14.3%及4.9%。货运量则按年上升3.3%至121万公吨。

过去12个月，机场客运量录得双位数升幅，上升14.8%至6 305万，飞机起降量上升7.1%至399 450架次。整体货运量上升2.7%至510万公吨。

航空数据与分析服务机构OAG公布2026年4月全球十大最繁忙国际客运航线，当中四条属往来香港国际机场的航线，包括蝉联榜首的往来香港及台北的航线，而香港往来曼谷、马尼拉及首尔仁川的航线分别位列第六、第七及第九。另外，香港国际机场凭借卓越的效率、优质的服务及完善的设施，于World Business Outlook Awards 2026中，获选为「2026年全球最佳机场」。

张李佳蕙：继续借助三跑道系统提升运力 拓展航空网络 提升机场服务

机管局行政总裁张李佳蕙表示，很高兴香港有4条航线位列全球10大最繁忙国际客运航线，并且获选为「2026年全球最佳机场」，不仅证明机场社区各单位的共同努力获得来自全球旅客认可，亦彰显香港国际机场作为领先航空枢纽的实力。未来，机管局会继续借助三跑道系统提升的运力，进一步拓展航空网络，提升机场服务，巩固香港作为亚洲枢纽的地位。