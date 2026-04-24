翟绍唐资深大律师获委任竞委会主席 任期两年5.1起生效 竞委会：感谢现任主席陈家殷带领及指导

政府今日（24日）宣布行政长官已委任翟绍唐资深大律师为竞争事务委员会（竞委会）主席，并委任七名新委员及再度委任8名现任委员，任期两年，由2026年5月1日起生效。

郑煦乔、庄太量、郭彦麟、黎卓斌、孙荣聪、董美怡和杨莉珊获委任为新委员。

获再度委任的现任委员为陈晓峰、陈家伟、房育辉教授、何淑瑛、林建康、麦萃才、吴锦华和黄汝荣。

商务及经济发展局局长丘应桦表示，竞委会致力促进竞争并以打击反竞争行为为目标，积极执行及推展《竞争条例》下的各项工作。翟绍唐资深大律师具有深厚法律背景及丰富公共服务经验，深信在他的领导下，竞委会将继续全力维护香港的竞争环境，以提高经济效益和促进自由贸易，从而惠及消费者和各行各业。

丘应桦续指，特别感谢即将离任的竞委会主席陈家殷，在过去六年的任期内，致力促进市场竞争，维护公平的营商环境，并带领竞委会创下多个里程碑，贡献良多。他亦感谢即将离任的委员陈佩君、刘坚能、罗富源、伍俊达、吴永嘉、黄慧群和信跃升，对竞委会工作的宝贵贡献和支持。

竞委会现任主席陈家殷。资料图片

竞委会：感谢现任主席陈家殷带领及指导

竞委会亦发新闻稿，欢迎翟绍唐资深大律师出任竞委会新主席，同时亦衷感谢现任主席陈家殷先生的带领及指导。竞委会指在其担任主席期间，竞委会各方面的工作均取得显著进展，当中包括确立了三大执法重点；就十宗涉及多个不同行业、备受市民高度关注的案件入禀竞争事务审裁处，为香港竞争法体系确立重要先例；以及推行创新的倡导活动，加深社会各界对《竞争条例》的认知。

陈家殷表示，自2016 年加入竞委会，至今刚好十年。这十年间亲历了竞委会从年资尚浅走向成熟阶段的每一个重要时刻。尽管过程中面对不少挑战，但在历任委员及优秀行政团队的共同努力下，竞委会都能成功克服，并达至多个里程碑。对此感到十分荣幸，亦衷心感谢团队一直以来的付出及支持。

他亦有信心在翟绍唐资深大律师的带领下，竞委会定能在现有的坚实基础上向前迈进，继续确保香港能充分享受公平竞争所带来的好处。