宏福苑听证会｜消防处助理处长邓荣华：纵然大火仍未停搜救 有消防员突围至14楼救人｜持续更新

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（24日）将举行第19场听证会，亦是第三轮听证会的第5场会议。委员会传召两名消防处证人出庭作供，包括消防处助理处长（新界北）邓荣华及消防处处长杨恩健。杨恩健是听证会召开至今，职级最高的证人。

4月24日听证会重点：

消防处助理处长（新界北）邓荣华指，当大厦的消防栓或加压系统停止运作时，要使用重约80公斤手提式加压泵，由消防员搬运至适当位置放置

邓荣华亦指，派遣云梯车有既定机制，若发现需要更加多资源，会第一时间要求增援。

消防处在大火当日主要策略是「内攻」，采逐层推进灭火，虽然火势猛烈仍消防员射水灌救，并不放过任何搜救居民的机会，有消防员成功突围至10楼及14楼救人

杨恩健坦言电话热线「今次确实不足够」，消防处本星期已即时增加30条线

消防处本星期已即时增加30条热线 2个月后再增30条

【11:55】杨恩健表示，处方已参考过往「山竹」、「天鸽」等超强台风的应对经验，设立支援中心，期望能有效接收求助市民来电。不过，他坦承：「今次确实不足够，有改善空间。」

为加快回应市民的救助需求，消防处本星期已即时增加30条线路接听999紧急电话，预计两个月后会再多加30条线，务求更迅速处理所有救助来电，尽力缩短市民的等候时间。

杨恩健指，消防处亦有检视「stay put policy」（留在原地，正待救援的政策），教育市民不只听到火警钟要走，如开门见浓烟应立即退回屋内、若楼梯有烟应选择另一楼梯，随身携带「逃生三宝」（湿毛巾、胶纸、电话等），并封堵门缝防止烟入。他提到，今次大火，消防处也有经电话教居民以湿毛巾封门边，留在安全位置等待救援。

吸取格兰菲塔大火经验 消防处对外墙间隔及物料制定指引

【11:50】杜淦堃提到，2017年英国伦敦格兰菲塔（Grenfell Tower）发生大火，英国方面于2019年发表第一阶段调查报告，火势迅速蔓延的主因是外墙包覆的可燃隔热材料，与宏福苑大火有相似之处，询问消防处在英国大火后，是否有进行哪些具体的防范及改善工作。

杨恩健回应时表示，处方自2017年格兰菲塔大火后，已多方面汲取经验并落实改进，自格兰菲塔大火（Grenfell Tower）后，消防处与屋宇署采取积极行动，针对性巡查全港高层建筑物，针对外墙间隔及物料问题，并已制定相关指引。

他续指，消防原计划实施「注册消防工程师计划」，协助检验楼宇消防安全的安排，为避免因「第三方参与」而产生潜在的沟通机制漏洞或利益冲突，故最终决定押后推出。

【11:45】代表委员会的资深大律师杜淦堃指，消防处处长杨恩健1992年加入消防。

杜淦堃指， 过去数月已先后11次向消防处查询资料，并获对方全力配合，消防合共向委员会提供33份证人供词，对厘清火灾情况、前期统筹工作及后续建议有重大帮助，他感谢消防处的协助。

消防处处长杨恩健。

陆启康：「当日负责救火嘅同事嘅努力」有目共睹

【11:40】杜再问，大火由一级升至三级、再升至四级的过程中，除了既定出勤规模外，前线指挥官是否有权按实际需要要求额外资源，例如云梯车等。

邓荣华指，若认为有需要，可以直接透过通讯中心要求额外支援，强调「各岗位同事并非铁板一块」，毋须被动等待资源到位，而是可以适时主动争取所需资源。

委员会主席陆启康表示，「当日负责救火嘅同事嘅努力，大家都睇到嘅，要讲一声，辛苦晒。」

流动指挥车配备资讯系统及大厦布局图 为不熟悉现场人员提供指示

【11:30】杜淦堃问，对于同一时间多栋大厦起火，有一些跨区调派的人员因不熟悉大埔区环境而走错路的情况。

邓荣华解释，所有到达现场的车辆主管须先到流动指挥车（MCU）报到。MCU配备资讯系统及大厦布局图，可为不熟悉现场的人员提供指示。此外，车上亦设有流动终端机，显示大厦位置。邓荣华认为，只要同事依程序报到，现场通道、后勤区、BA（呼吸器）控制点及指挥站等均有清晰标记，行动上不存在重大障碍。

邓荣华指，每次大火后均会进行行动检讨，消防内部的相关委员会正检视安排与策略。

大火仍未停搜救 有消防员突围至14楼救人

【11:20】邓荣华在大火当日于15时50分到场，及后于16时18分至18时25分担任现场指挥官。他忆述自己甫抵达宏福苑便登上流动指挥车（MCU），同时于约15时55分左右，便收到发现殉职消防员何伟豪的报告，他亦随即要求下属安排点名，确保没其他人落单。

至16时18分，邓荣华接手指挥时，他向通讯中心汇报情况是7幢大楼起火，每座31层楼高，且当中多座大楼是「well alight」，即是「相当大火」。他形容，当消防员见到「well alight」的字眼出现，便马上意识到是严重火警。他亦马上建立现场指挥链，包括指派下属时任消防处副消防总长（新界北）黄景文负责搜救工作；16时52分时，多位消防区长等高级主任到场增援，他安排众人担任各大楼的指挥官。

由16时18分至18时25分，他任总指挥期间多次向通讯中心要求增援，包括钢梯车、消防车及搜救队等。当中多次要求搜救队增援，他相信是由黄景文决定有关要求，因黄作为搜救指挥官最清楚要调派多少资源，强调各指挥官都有一定弹性指挥，包括负责各大楼的指挥官，均可各自申请调派包括钢梯车在内的支援。

当日，消防处最后处理各大楼大火的主要策略是「内攻」，采逐层推进灭火的方法。但邓荣华指，其实各大楼的指挥官一直无放弃试用其他不同策略。首先，早在大火初期时，曾有消防员成功冲入宏昌阁，打算上楼作紧急疏散撤离，惟队员仅在楼梯冲上半层楼后，已遭遇大火浓烟而无法深入，不然自身有生命危险。该队员返回大堂后，大量棚架开始掉落封锁出入口，最后队员成功撤离，否则或恐遭不测。

邓荣华续指，虽然火势猛烈并且持续有竹枝棚架大量掉落，虽然明知打通大堂不等于能穿过大火浓烟密布的楼梯上楼救人，但众队员仍然努力射水灭火，同时清理堵塞杂物，并于15时40分，成功在宏昌阁大堂救出3名昏迷人士。同时，各大楼虽是逐层推进灭火为主，但如见到任何救人机会亦绝不放过，他举例，宏泰阁就曾有队员不顾低层的大火，把握机会直接攻坚上10楼及14楼救人。

当时，宏泰阁的指挥官更一度尝试用钢梯进入10楼单位，打算建立桥头堡，尝试抢高点由上至下灭火救人，可惜最后因该处左右两侧的单位均起大火，且楼梯火势浓烟猛烈，最后只能作罢。邓荣华指，当时不止宏泰阁，其他大楼的指挥官都曾尝试各种方法，但最后都是逐层推进为主。

派遣云梯车有既定机制 现场如缺资源会第一时间求支援

【11:15】邓荣华指，当时有消防员使用钢梯尝试拯救一名身处低层单位的市民，但由于楼宇间距离较远，云梯需要大幅度水平延伸。过程中，现场不断有竹枝、碎石等杂物堕下，操作风险极高。

他指，当市民被救援时，云梯的警号灯已经响起，显示负重已达极限，涉及支点与力点的物理问题，强调「绝对唔系话楼层比较低就一定容易，困难系力学问题。」他补充，该次救援后，钢梯部分部件因高温损坏。

邓荣华亦提到，火场附近的楼宇之间本设有紧急车辆通道，要求距离大厦不超过十米并具备足够承载量，以便消防车辆，包括云梯车靠近。然而，现场因竹枝、杂物、灰烬等堆积，绝大多数紧急通道已被覆盖，尽管消防处尝试在不同位置布置云梯，但客观环境限制仍带来重大挑战。

杜淦堃随后问到，对于公众质疑为何不在更早阶段调派更多云梯车，邓荣华解释，消防处的火警分级与车辆出勤规模有既定机制，例如一级火警有一架云梯车，三级火警增加至两架，四级火警则会有三架。现场指挥官会根据火势评估，通讯中心便会按既定规模调派相应数量的云梯车及其他资源。

邓荣华强调，「现场同事系要不断噉样去评估，当发现需要更加多资源，无论边一类资源，都会第一时间要求支援。」

云梯车救援非单纯取决楼层高低 内部救火最优先

【11:10】杜淦堃随后问邓荣华使用云梯车的情况。邓荣华强调，火场环境复杂，云梯车的救援工作并非单纯取决于楼层高低，而是涉及现场环境及火势蔓延等多重因素。

邓荣华指，云梯车在火灾中的主要功效有两项，第一是扑灭建筑物外墙棚架的火势，防止火势向外蔓延；第二是透过射水冷却或形成水帘，阻挡火焰从单位内部扩散。他强调，消防人员的基本救火策略始终以「内部救火」为最优先，云梯车主要用于辅助外部控制。

消防处助理处长（新界北）邓荣华。

宏福苑消防栓停用 消防员徒手搬运80公斤手提式加压泵上楼

【10:50】邓荣华提及，当大厦的消防栓或加压系统停止运作时，单靠泵车的压力未必能将水输送到大楼高层。因此需使用手提式加压泵（portable pump）辅助，将水压提升，以确保高层楼层能够有效出水。

邓荣华指出，该手提泵重约80公斤，消防员需将其搬运上十几至二十多层楼梯，「一个80公斤的泵，要搬上一米半的楼梯，并非轻松的事。」杜淦堃问「是否意味消防员要搬到十几层楼？」邓荣华同意。

杜问及该手提泵的放置位置，邓荣华称并无硬性规定，他承认，消防栓及加压系统的问题对救援工作有明显影响，但仍属可克服范围。至于当日实际动用多少手提泵，他表示手上并无相关资料。

【10:15】代表委员会的资深大律师杜淦堃指，消防处助理处长（新界北）邓荣华在1996年加入消防，2025年晋升至现职。大火当日下午4时18分至6时22分属在场总指挥。

邓荣华指，消防的行动记录是透过流动指挥车（MCU）收集前线无线电讯息，再转交通讯中心人员即时记录。当日所有现场资讯均由MCU整合后上传至通讯中心。

记者：黄子龙、赵克平

摄影：陈浩元