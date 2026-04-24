食环署「灭鼠伙伴嘉许奖2026」颁奖礼 黄淑娴：多管齐下减鼠患风险

食物环境衞生署（食环署）周四（23日）举行「灭鼠伙伴嘉许奖2026」颁奖礼。环境及生态局副局长黄淑娴和食环署署长吴文杰担任主礼嘉宾，向得奖机构和团体的代表颁发奖项和证书。黄淑娴在颁奖礼上致辞时强调，防治鼠患工作有赖政府与社区携手合作，透过持续改善环境衞生、应用科技及加强公众教育，多管齐下减低鼠患风险。



食环署于2024年年底推出《灭鼠约章》（《约章》），鼓励住宅处所及相关持份者从源头加强防治鼠患，透过落实环境管理措施及推动居民参与，逐步建立长效防鼠机制。至今，签署《约章》的住宅物业已覆盖逾72万户，反映社区各界对防治鼠患工作的重视和支持。

食环署23日举行「灭鼠伙伴嘉许奖2026」颁奖礼，表扬在防治鼠患工作上表现卓越的住宅处所。图示环境及生态局副局长黄淑娴（左六）、食环署署长吴文杰（左五）与其他出席颁奖礼的嘉宾合照。

环境及生态局副局长黄淑娴（前排左四）颁奖予「卓越灭鼠伙伴奖」金奖得主。

食环署署长吴文杰（前排右）颁奖予「杰出灭鼠联络大使奖」金奖得主。



为表扬在防治鼠患工作表现卓越的处所，食环署于今年一月推出「灭鼠伙伴嘉许奖2026」，设有「卓越灭鼠伙伴奖」、「杰出灭鼠联络大使奖」、「科技应用奖」及「创意奖」四个奖项。署方期望透过嘉许，推动更多持份者投入防治鼠患工作，提升居民对环境衞生的关注和参与度，携手缔造无鼠环境。署方收到逾320份来自全港各类屋苑和团体的提名，充分展现社区在防治鼠患方面的动员力和凝聚力。



黄淑娴在颁奖礼上致辞时表示，防治鼠患工作有赖政府与社区携手合作，透过持续改善环境衞生、应用科技及加强公众教育，多管齐下减低鼠患风险。食环署正落实以数据为本的防治鼠患新策略，利用鼠只活动调查所得的数据，优化人手及资源的运用，以便采取更具针对性的行动，从而提升灭鼠工作成效。



她强调，防治鼠患需要社会各界共同参与，鼓励更多机构参与《约章》。她同时宣布今日起将《约章》的涵盖范围扩展至商场，邀请商场的物业管理公司、营运者及业主签署《约章》，将防鼠措施推展至社区不同层面，共同提升本港整体环境衞生水平。



食环署在颁奖礼后举行防治虫鼠讲座，向出席的灭鼠联络大使分享了如何监察防治鼠患工作，以及介绍灭鼠工具及技术要点。现场亦设有展板，介绍《约章》及防治鼠患相关资讯。

食环署会继续加强与不同持份者的协作，并透过宣传教育提升市民的环境衞生意识，鼓励他们养成良好生活习惯，从源头减低鼠患风险。