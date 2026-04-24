Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

食晏注意｜天文台：雷雨区逐渐移向珠江口一带 预料未来两三小时本港部分地区雨势较大

社会
更新时间：01:45 2026-04-24 HKT
发布时间：01:45 2026-04-24 HKT

【11:45】天文台发特别天气提示，与高空扰动相关的骤雨正持续影响广东及南海北部。而位于广东西部的雷雨区逐渐移向珠江口一带，预料未来两三小时本港部分地区雨势较大。市民请提高警惕。

【6:20】天文台再发特别天气提示，指香港以南及珠江口一带持续有雷雨发展，预料未来两三小时本港部分地区雨势较大。

【1:25】天文台于周五凌晨1时25分发出特别天气提示，指短期内香港广泛地区可能受大雨影响，市民应提高警觉。此外，天文台预料强阵风吹袭香港，呼吁身处室外的市民，尽快到安全地方躲避。

今早多区气温较昨日低5至6度

天文台表示，高空扰动正为广东沿岸带来大骤雨及狂风雷暴。此外，东北季候风正影响广东。本港方面，今早多处地区气温较昨日低5至6度。凌晨时份的雷雨为港岛、大屿山、离岛部分地区带来10至20毫米雨量。

本港地区今日多云，间中有骤雨。雨势有时颇大及有几阵狂风雷暴，天气显著较凉，日间气温徘徊在19至20度左右。吹和缓北至东北风。

展望明日早上仍然稍凉，骤雨减少。随后一两日部分时间有阳光。下周中期天气不稳定。

 

 

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
施明丧礼｜李家鼎两新抱大起底  大仔老婆严佩钰设灵火葬表现大不同  Agnes点解受大伯针对？
施明丧礼｜李家鼎两新抱大起底  大仔老婆严佩钰设灵火葬表现大不同  Agnes点解受大伯针对？
影视圈
19小时前
00:47
国泰航机英国曼城返港男子机上晕倒 降落后证实不治
突发
4小时前
天水围酒楼推长者「免茶位」吸客 食客呻要搭枱+1原因叹「唔会再嚟喇」 网民：仲衰过以前大排档
天水围酒楼推长者「免茶位」吸客 食客呻要搭枱+1原因叹「唔会再嚟喇」 网民：仲衰过以前大排档
生活百科
19小时前
长者免费AI课程｜学数码理财/智能家居/相片后制/云端 新一轮「友智识」60岁+长者进阶数码培训计划报名教学
长者免费AI课程｜学数码理财/智能家居/相片后制/云端 新一轮「友智识」60岁+长者进阶数码培训计划报名教学
生活百科
20小时前
佳宝超市8折优惠！4月一连七日 蔬果/肉类/海鲜/粮油杂货/饮品啤酒激减
佳宝超市8折优惠！4月一连七日 蔬果/肉类/海鲜/粮油杂货/饮品啤酒激减
饮食
20小时前
少女15万打造侘寂风家居 特设扫地机械人柜 油漆铲底不能悭 最终仍有两个「后悔位」
少女15万打造侘寂风家居 特设扫地机械人柜 油漆铲底不能悭 最终仍有两个「后悔位」
家居装修
6小时前
湾仔老牌西餐厅翻红就赶客！？食客怒轰堂食限时20分钟 老板上线呼冤...
湾仔老牌西餐厅翻红就赶客！？食客怒轰堂食限时20分钟 老板上线呼冤...
饮食
2026-04-22 19:18 HKT
马会主席廖长江（右二）及其太太（左一）获「赛马会社区七人榄球计划」受惠者致谢。
马会以榄球连系社区
社会资讯
2026-04-22 18:00 HKT
傅声38岁女儿近况曝光 靠实力闯国际乐坛 甄家平似足靓妈甄妮 身世之谜曾成焦点
傅声38岁女儿近况曝光 靠实力闯国际乐坛 甄家平似足靓妈甄妮 身世之谜曾成焦点
影视圈
16小时前
47岁林雅诗诱惑床上短片丰满上围深不可测 移英失败后自嘲有「精神病」状态反复
47岁林雅诗诱惑床上短片丰满上围深不可测 移英失败后自嘲有「精神病」状态反复
影视圈
17小时前