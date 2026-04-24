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放工注意｜天文台：本港未来数小时持续有骤雨 部分地区雨势较大

社会
更新时间：18:26 2026-04-24 HKT
发布时间：04:00 2026-04-24 HKT

【18:20】天文台发特别天气提示，指受高空扰动影响，本港未来数小时持续有骤雨，部分地区雨势较大。天气稍凉，市区气温约19°C，新界再低一两度。随著高空扰动远离，午夜前后骤雨会逐渐减少。市民请留意天气变化。

【16:00】天文台发特别天气提示，与高空扰动相关的雷雨区正影响珠江口一带，预料未来两三小时本港部分地区雨势较大。市民请提高警惕。

【11:45】天文台发特别天气提示，与高空扰动相关的骤雨正持续影响广东及南海北部。而位于广东西部的雷雨区逐渐移向珠江口一带，预料未来两三小时本港部分地区雨势较大。市民请提高警惕。

【6:20】天文台再发特别天气提示，指香港以南及珠江口一带持续有雷雨发展，预料未来两三小时本港部分地区雨势较大。

【1:25】天文台于周五凌晨1时25分发出特别天气提示，指短期内香港广泛地区可能受大雨影响，市民应提高警觉。此外，天文台预料强阵风吹袭香港，呼吁身处室外的市民，尽快到安全地方躲避。

今早多区气温较昨日低5至6度

天文台表示，高空扰动正为广东沿岸带来大骤雨及狂风雷暴。此外，东北季候风正影响广东。本港方面，今早多处地区气温较昨日低5至6度。凌晨时份的雷雨为港岛、大屿山、离岛部分地区带来10至20毫米雨量。

本港地区今日多云，间中有骤雨。雨势有时颇大及有几阵狂风雷暴，天气显著较凉，日间气温徘徊在19至20度左右。吹和缓北至东北风。

展望明日早上仍然稍凉，骤雨减少。随后一两日部分时间有阳光。下周中期天气不稳定。

 

 

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