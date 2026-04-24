天文台：持续有雷雨发展 未来两三小时本港部分地区料雨势较大

天文台于周五凌晨1时25分发出特别天气提示，指短期内香港广泛地区可能受大雨影响，市民应提高警觉。此外，天文台预料强阵风吹袭香港，呼吁身处室外的市民，尽快到安全地方躲避。

至清晨6时20分，天文台再发特别天气提示，指香港以南及珠江口一带持续有雷雨发展，预料未来两三小时本港部分地区雨势较大。

今早多区气温较昨日低5至6度

天文台表示，高空扰动正为广东沿岸带来大骤雨及狂风雷暴。此外，东北季候风正影响广东。本港方面，今早多处地区气温较昨日低5至6度。凌晨时份的雷雨为港岛、大屿山、离岛部分地区带来10至20毫米雨量。

本港地区今日多云，间中有骤雨。雨势有时颇大及有几阵狂风雷暴，天气显著较凉，日间气温徘徊在19至20度左右。吹和缓北至东北风。

展望明日早上仍然稍凉，骤雨减少。随后一两日部分时间有阳光。下周中期天气不稳定。