中环海滨活动空间｜获批5年租约 忠启有限公司 : 致力打造为世界级文娱地标

发展局今日（23日）公布，占地约3.7公顷的中环海滨活动空间短期租约已批予忠启有限公司（由恒基兆业地产有限公司及耀荣文化有限公司组成的合资公司），租期5年，由7月1日起生效。忠启有限公司表示，欢迎政府批予中环海滨活动空间五年租约。凭借恒基兆业地产在空间规划和建筑设计的丰富经验，以及耀荣文化在盛事策划与营运管理的能力，双方将致力打造中环海滨活动空间成为更具活力的世界级文化娱乐地标，并进一步巩固香港「盛事之都」的城市定位。

忠启有限公司由恒基兆业地产有限公司 （股份代号：12）及耀荣文化有限公司（下称「耀荣文化」）合组成立，各持一半股权。

将引入更多不同类型活动及国际级盛事 支持盛事经济丰富访客体验

忠启有限公司表示，于未来5年将引入更多不同类型的活动及国际级盛事，以支持盛事经济，并丰富访客体验。现时，西九文化区的安盛竹翠公园，以及西沙GO PARK创梦馆均由耀荣文化负责管理，是次由恒基兆业地产及耀荣文化合组公司成功投得活动空间的新租约，有利于策划活动时从维港海滨的整体布局出发，从而发挥更大的协同效应，突显香港维港两岸的特色。

占地约3.7公顷的中环海滨活动空间短期租约批予忠启有限公司（由恒基兆业地产有限公司及耀荣文化有限公司组成的合资公司）

恒基兆业地产在空间规划和建筑设计有丰富经验。

此外，公司将建立完善的审查流程，活动主办方需提交详尽的营运、执行方案供审核和评估，以确保所有活动均达到相应标准。

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没有商业活动举行的日子 将开放整个中环海滨公共空间

为善用珍贵的海滨资源和场地空间，公司于没有商业活动举行的日子，将开放整个公共空间，并采用灵活的场地布局安排，在营办商业活动期间亦能开放当中非活动区域予公众使用。此外，活动空间亦会增设恒常的餐饮与免费休憩设施，为访客带来更完善的共享海滨体验。