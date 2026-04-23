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宏福苑听证会｜消防处处长杨恩健周五作供 曾解释直升机投水灭火反助火势

社会
更新时间：19:12 2026-04-23 HKT
发布时间：19:12 2026-04-23 HKT

大埔宏福苑火灾独立委员会明日（24日）将举行第19场听证会，亦是第三轮听证会的第5场会议。委员会届时将传召两名消防处证人出庭作供，包括消防处助理处长（新界北）邓荣华及消防处处长杨恩健。杨恩健是听证会召开至今，职级最高的证人。

翻查资料，杨恩健曾在记者会回应有意见质疑为何不动用直升机或更高的云梯车进行扑救。他指动用直升机在楼宇上空投掷水弹，水只会洒落在大厦外围，无法准确射入火场，对灭火并无实际帮助。他续指，直升机驶近楼宇时会产生强大气流，反而会将大量空气卷入火场，令火势烧得更猛、蔓延得更快。

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