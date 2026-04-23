涉与未满16岁少年非法肛交 事主不作供两男获不提证供起诉

未满16岁少年前年在交友应用程式认识两名男子，被分别带到地盘及沙田某屋苑进行非法肛交，少年与母亲争吵时揭发事件。涉案50岁南亚裔男子及34岁男子，被控与年龄在16岁以下男子作出同性肛交等共4罪，原订今于区域法院进行审讯。控方指由于事主有自杀倾向，不想重提旧事故不会出庭作供，控方不提证供起诉，2人获判无罪。辩方申请讼费指不应依赖精神状况不稳的事主证供，法官陈广池指所有性罪行受害者均备受精神压力，并不代表他们的证供不可靠。

两被告共被控4罪

被告依次为50岁JAHANGIR ADIL，及34岁童富涵，2人各被控一项与年龄在16岁以人下的男子作出同性肛交罪，及一项与年龄在16岁以下的男子作出严重猥亵行为罪。控罪指，JAHANGIR ADIL在2022年4月1日至6月30日期间某日，在土瓜湾马头围道56号一个建筑地盘，与年龄约13岁的男子X作出肛交；以及在2022年5月1日至6月30日期间某日于同地，与年龄约13岁的男子X作出严重猥亵行为。

童富涵则被控于2024年8月15日，在沙田车公庙路18号柏傲庄某室，与年龄15岁的男子X作出肛交；以及在同日同地与X作出严重猥亵行为。

官为社会公义令读出控方案情

控方表示事主X因事件而发展出自杀倾向，为了保护精神健康，X不想再次复述事件，决定不出庭作供。控方因此不提证供起诉两名被告，二人庭上均否认控罪，法官宣布二人无罪。

法官其后提及一般庭上不会读出案情，但本案性质特殊，为了社会公义（Public Justice），法官希望读出案情以让警方作进一步调查。

一被告申讼费指控方不应依赖事主证供起诉

庭上读出的案情指，事主X与母亲争吵期间提及自己是同性恋，并曾与男性发生性行为。母亲报警处理，X在录影会面中表示在交友应用程式上认识两名被告，JAHANGIR ADIL曾带X到涉案建筑地盘进行肛交及涉案猥亵行为；童富涵则曾与X在住所进行肛交。

JAHANGIR ADIL一方申请讼费，指事主精神状况不稳定，控方不应依赖其证供作出起诉。法官回应指所有性罪行受害者均备受精神压力，这并不代表他们的证供不可靠。法官稍后将上传讼费裁决至司法机构网页。

案件编号：DCCC421/2025

法庭记者：雷璟怡