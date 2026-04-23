恒地及耀荣文化合资公司获批中环海滨活动空间用地 租期5年月租151.8万

发展局今日（23日）公布，占地约3.7公顷的中环海滨活动空间短期租约已批予忠启有限公司（由恒基兆业地产有限公司及耀荣文化有限公司组成的合资公司），租期5年，由7月1日起生效。该公司将按经强化的场地管理条款管理及保养活动空间，以供举办活动之用。

政府共接获6份标书

今次公开招标采用「双信封制」，技术建议评分比重占70%，价格建议占30%，共接获6份标书。经评审各标书建议的特色大型活动、举办商业活动日数和免费公众活动数目，以及在场地未有举办活动期间免费开放予公众的安排等多项指标承诺后，最终由技术及价格建议总分最高的忠启有限公司中标。租约期内该中标公司将按其标书建议向政府缴付每月151.8万元的租金。

标书中建议的大型特色活动 吸引世界各地访客更长时间留港

经评审6份标书后，政府认为中标公司建议举办的大型特色商业活动最能善用海滨资源及场地空间，不仅对市民及访客具吸引力，亦有助推动盛事经济和提升海滨活力。该公司的建议亦提供了具体的落实方案，包括在拟举办标书中建议的大型特色活动时提供灵活配套选项，提供香港其他旅游和美食热点的资讯和优惠，以期提升活动空间的整体吸引力并吸引世界各地访客更长时间逗留香港。

承租人每年举办活动日数未达承诺，须向政府支付补偿金。资料图片

政府宣布占地约3.7公顷的中环海滨活动空间短期租约已批予忠启有限公司（由恒基兆业地产有限公司及耀荣文化有限公司组成的合资公司），租期5年，由7月1日起生效。资料图片

在空间共享方面，该公司不单会按招标条款的要求于场地未有举办活动的日子开放该空间予公众免费享用，更会提供免费享用的设施例如缓跑径或休憩设施。另外，即使场地有商业活动或彩排活动进行，如超过三分之一场地为非活动区，该公司会透过采用灵活场地布局及具弹性的活动区域围栏安排，开放当中非活动区域供公众享用，这些灵活设计有助提升海滨的畅达度及视野通透度。

承租人每年举办活动日数未达承诺 须向政府支付补偿金

该公司须按照标书承诺的技术建议落实活动和管理场地。新租约亦引入了条款，规定承租人如每年出租该场地举办活动的日数未能达到其承诺的日数，须向政府支付补偿金额（即每少一日缴交相等于月租10%的款项）。此安排旨在确保承租人善用活动空间，实现其投标时提出的建议。

中环海滨活动空间是维港的重要地标，历年来举办不少大型户外活动和表演，深受欢迎。发展局于是次招标优化了租约条款，以推动中标者安排更丰富的连串活动，并让市民大众更好地享受中环海滨的独特魅力。相关条款包括：



（一）是次招标采用的「双信封制」，将技术建议的评分比重由从前的40%增至70%。技术建议除考虑活动是否多元、能否提升海滨活力外，亦会考虑活动对访客的吸引力，以继续支持盛事经济；



（二）新租约固定年期由3年延至5年，鼓励中标者作长远投资和规划，提供质量兼备的活动；



（三）中标者需在新租约开始后一年内开始在用地以北接壤海滨长廊地带，提供不少于100平方米楼面的恒常餐饮设施，除与场内活动互相协同外，在未有活动时亦可为海滨访客提供方便；及



（四）每年须继续有最少约30%日数举办开放予公众参与的活动。另外，为免场地在没有活动期间或活动相对小型的时候未被善用，如活动空间内有不少于约三分之一的范围连续3日或以上未有举办活动或租出，承租人需开放该部分场地供公众免费享用，让公众进行各式各样的休闲活动。