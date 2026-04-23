公主道毒品快餐车危驾连撞4车及警员逃避追截 无业男判囚54个月 官斥肆意违规极不负责

42岁无业男前年8月晚上在土瓜湾至红磡一带驾驶毒品快餐车，与警车上演追逐战，快餐车先后越过双白线冲红灯再逆线行车，一度摆脱警车。警方其后在公主道横泊警车在路中心，造成塞车以堵截快餐车，快餐车到场后加速冲前倒后撞到4辆车，一度拖行警员，无业男最终被制服。他早前承贩毒及危险驾驶等5罪，今于区域法院被判入狱54个月。区域法院暂委法官余俊翔指被告危险驾驶，导致程度不轻且广泛的财物损毁和人身伤害，需充足反映于刑期。

官指被告强行突围肆意违规极不负责

被告潘文杰早前承认贩毒、危险驾驶、无牌驾驶、没有第三者保险而使用汽车及管有他人身份证共5罪。法官引述求情指被告因经济困难而犯案，现知愚蠢及后悔，案发时他并非毒驾或醉驾。被告无力赔偿，明白犯下大错，决心改过自新决不再犯。就贩毒罪，法官指被告警诫下称全部毒品均为出售，毒品皆是方便交付的状态，认为被告担任直接贩运者，判囚40个月。

法官提及被告在约7分钟的追截过程中，于红磡不同主要干道多次违规行驶，当时道路上有不少车辆及行人，他们需闪避，过程惊险万分、危险至极。法官形容被告肆意违规极不负责任，被告甚至在被警车包围时仍强行突围，撞倒一名警员再拖行，及使另一警员需跳起以免被撞。被告完全置其他车辆及警员安全不顾，对至少4辆车造成损毁。法官就危险驾驶罪判以监禁22个月，及停牌3年。无牌驾驶罪则判处入狱10天；管有他人身份证判囚12个月。

法官续指，被告明知无权使用涉案车辆亦不受保，他的车牌更是已经过期，但被告仍漠视并以危险方式驾驶。法官直斥被告极为自私及不负责任，使他人无法索偿，终判囚6个月，停牌3年。

法官表示5罪可谓源于同一事件，但各罪罪责不同，被告明知自己无权及无牌驾驶但仍危险驾驶，导致程度不轻且广泛的财物损毁和人身伤害。最终法官下令部分刑期分期执行，被告需入狱共54个月，停牌3年。

被告为避追捕冲灯逆线撞4车拖行警员

案情指，2024年8月23日晚上8时14分，警车在九龙马头围道近天光道巡逻，根据情报尝试截停被告驾驶的灰色私家车（涉案车辆）。追捕数分钟期间，涉案车辆违反路牌左转入漆咸道北、在红荔道近红乐道越过双白线及冲红灯，再分别在红磡南道及仁勇街逆线行车，其后不见踪影。数分钟后冲锋车队员在红磡警署对出，发现涉案车辆停泊在公主道蚬壳油站旁边，遂冲锋车驶前至公主道近培正道天桥底，横泊在路中心令数辆市民车辆停下造成塞车堵截涉案车辆。

涉案车辆到场遇上塞车时撞向快线及中线上的3辆私家车，警员行近要求被告下车不果，被告企图突围，几乎撞到高级督察陈信源。陈信源用警棍击破涉案车辆司机位车窗时，被告高速倒车，撞倒另一名冲锋车队员警员60387。警员60387倒地后双脚在涉案车辆车底，用手捉住车尾防撞杠，被向后拖行数米，之后涉案车辆因撞到另一车辆而停下。现场警员擎枪指向被告，被告加速撞到前面数辆车，气袋弹出后最终停下，警员再制服被告。

被告被捕后警诫下称「呀Sir，架车有毒品，我唔想俾你哋拉，我先揸车走」，承认「啲毒品我拎来卖」。警方在车上检获36个锁口袋，内含11.01克氯胺酮及3.14克可卡因，估计市值为港币35,328.84元及3,290.72元，以及1张属于周炜卓的香港身分证。警方另发现被告驾驶执照于事发前11日到期。

事件中警员60387需留院10天，获发2个月病假，之后需要定期接受物理治疗。涉案车辆属于租车公司Global Code Limited所有，被告同年7月16日租用，租用期至8月15日结束。被告8月8日获告知不会续租，惟到期后被告回避还车或缴清余款。

案件编号：DCCC309/2025

法庭记者：雷璟怡