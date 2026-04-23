涉在轻铁站售票机上放置玩具手榴弹 官认为没有制造恐慌或恶作剧意图 裁定青年炸弹吓诈罪不成立

20岁青年涉嫌去年5月在屯门轻铁良景站的售票机上，放置仿真的手榴弹，警方随后召拆弹专家到场，终证实属玩具手榴弹。青年早前否认炸弹吓诈罪受审，暂委裁判官潘定邦今在屯门裁判法院裁决时指，被告与同事在夹公仔舖夹到假手榴弹，被告不想要该玩具才随手放在售票机，认为被告确实没有原因要制造恐慌或作恶作剧的意图，终裁定被告罪名不成立。

官：被告未必有意图制造恐慌或恶作剧

被告汤耀生，报称冒险乐园员工，被控炸弹吓诈行为罪。控罪指，他于2025年5月17日，在屯门轻铁良景站放置一枚玩具手榴弹。

潘官裁决时引述闭路电视片段指，被告的同事在案发前才于轻铁站将涉案玩具手榴弹抛给被告，而被告亦有作出尝试将玩具手榴弹归还同事的举动，闭路电视的片段与被告自辩的说法吻合。潘官引述控方说法指，轻铁站的便利店附近有垃圾桶，被告不想要该玩具手榴弹，却没有将它放入垃圾桶。潘官认为，便利店的左后方约10至15米后才有垃圾桶，被告未能发觉到亦并非不合理。潘官认为，不能排除被告没有意图制造恐慌或恶作剧，而被告案发时年仅19岁，亦没有刑事定罪纪录，其犯案倾向较低，基于疑点利益归于被告，终裁定被告罪名不成立。

被告作供随手弃置「无谂过吓到人」

综合证供，去年5月18日凌晨1时许，男乘客在良景站月台的售票机上发现一枚疑似手榴弹，遂报警求助。警方接获报案后封锁现场，并请求炸弹处理课增援，拆弹专家到场后证实该手榴弹属仿制品，警方在案发地附近扫荡后亦没有发现可疑物品。经翻查闭路电视片段后，发现被告将假手榴弹放在售票机后离开。警方随即拘捕被告，被告在警诫下解释，他与同事在夹公仔舖夹到该假手榴弹，惟没有人想要故「我就随手放系售票机上面」，表示「无谂过会吓到人」。

被告自辩时指，自己中学毕业后在冒险乐园工作，案发当晚与4名同事到良景商场的夹公仔舖，同事罗乐轩夹到涉案的假手榴弹，惟没有人想保管该玩具。晚上11时许，一行5人到屯门轻铁良景站，其中一名同事将假手榴弹抛给被告，被告想塞给其他同行者惟不果。被告随后将假手榴弹放在售票机，被告当时没有意图恐吓他人。其间，被告曾调整假手榴弹的位置，被告解释同事站在售票机前方，故想将假手榴弹推近同事。被告另在盘问下表示，自己初时未见轻铁站附近的垃圾桶。

案件编号：TMCC2770/2025

法庭记者：黄巧儿