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麻疹｜衞生署4.24起为机场员工免费打疫苗 爆疫公司3成员工不知是否具免疫力

社会
更新时间：16:03 2026-04-23 HKT
发布时间：16:03 2026-04-23 HKT

本港近日出现一个涉及3名机场后勤员工的麻疹个案群组，衞生署衞生防护中心今日（23日）表示，已实施全面的传染病控制措施，包括为密切接触者进行医学监测及安排未具备麻疹免疫力的接触者补种疫苗。鉴于机场员工频繁接触大量旅客，加上机场社区有较高比例的非本地出生员工，他们可能不曾接种麻疹疫苗，中心为审慎起见，宣布由明日（24日）起于机场设立疫苗接种站，为机场员工免费提供麻疹疫苗接种服务，以加强机场社区的群体免疫力，保障公共衞生，防止病毒传播。

3患者同为负责飞机维修及保养工作的后勤员工

中心早前公布的一个麻疹个案群组，涉及3名负责飞机维修及保养工作的后勤员工，在同一间公司工作。截至今日下午1时，中心没有录得新增麻疹个案。
 
中心总监徐乐坚说，中心的流行病学调查显示传染源头为4月6日公布的确诊个案。该名病人于潜伏期内曾到印尼旅游，相信在当地感染麻疹病毒。他于4月3日在机场上班期间正处于传染期（即出疹前4日至出疹后4日）。另外两宗个案当日与病人在同一班次当值，较大机会是在工作期间感染麻疹病毒，属于由输入个案引发的工作场所群组传播。是次爆发的3名患者均不清楚自己是否曾接种麻疹疫苗。

该麻疹个案群组所属的工作场所共有约2 500名员工，其中约900人为非本地出生人士。流行病学调查收集的数据显示约3成员工不清楚对麻疹是否具备免疫力。截至今日下午1时，中心已为该公司超过370名员工补种麻疹疫苗。目前未发现密切接触者之间出现第二代传播。
 
 

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