五旬男地盘工洗黑钱逾250万元 加刑半年总刑期36个月 警呼吁别租借卖户口

2020年10月发生五宗网上投资骗案，涉款逾230万元，警方接报后调查发现50岁男地盘工人以傀儡户口洗黑钱逾250万港元。五旬男地盘工今在区域法院承认一项洗黑钱罪，法官李庆年批准控方申请加重20%刑罚，随即加刑6个月，最终判处监禁36个月。警方庭外交代，本港使用傀儡户口清洗黑钱情况严重，而清洗黑钱所带来的刑罚及后果远超于犯罪集团给予的金钱利益，警方与律政司按例申请加重刑罚以增加阻吓性，呼吁市民紧记：「银行户口，唔租，唔借，唔卖！」

法庭批准加刑两成

东九龙总区科技及财富罪案组高级督察袁芊彤指，警方经深入调查后发现被告透过一个本地银行户口清洗超过250万港元的犯罪得益，成功拘捕被告。警方征询法律意见后起诉被告一项洗黑钱罪，被告今承认一项洗黑钱罪，警方根据《有组织及严重罪行条例》第27条申请加重刑罚，加强以傀儡户口作洗黑钱用途的阻吓性。法庭经审视后批准加重20%刑罚，被告被判处监禁36个月。

财富情报及调查科申文燕高级督察呼吁市民，不要租借卖银行户口予他人使用，否则户口有机会被不法分子用来处理赃款，有机会令市民干犯洗黑钱罪。警方自2023年10月至今，已就使用傀儡户口清洗黑钱的411名被告，成功向法庭加重刑罚2个月至18个月不等。

傀儡户口持有人会干犯洗黑钱罪

申文燕强调犯罪集团成员操作户口固然违法，但傀儡户口持有人亦会干犯洗黑钱罪。洗黑钱为非常严重的罪行，最高可被判罚款港币500万元及监禁14年。不论借出或卖出户口，清洗黑钱所带来的刑罚及后果远超于犯罪集团给予的金钱利益。警方将继续与律政司就合适案件向法庭申请加刑，以增加阻吓性。

除了大型执法行动，财富情报及调查科亦会持续在预防「洗黑钱」方面多做教育及宣传工作，向市民大众推广反洗黑钱的讯息，呼吁市民紧记：「银行户口，唔租，唔借，唔卖！」

案件编号：DCCC483/2025

法庭记者：刘晓曦