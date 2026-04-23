男教师涉诱15岁男学生上门互相手淫 官指男生证供前后矛盾有疑点 裁定教师3罪罪脱

三旬中学男教师前年三度邀请15岁男学生到其大埔住所，期间涉嫌抚摸男学生及互相手淫，男学生母亲揭发事件后报警处理。男教师否认3项向年龄在16岁以下的儿童作出猥亵行为罪受审，区域法院暂委法官黄士翔今裁决时指，案件主要依赖事主证供，事主与被告关系非常复杂，但事主在录影会面及庭上证供有所出入，即使事主说法可能属实，但控方也未能在毫无合理疑点下证明被告犯罪，遂裁定被告3罪罪脱。

男生证供前后矛盾有疑点

黄官裁决时指，本案主要依赖男学生的证供，男学生指身为中学老师的被告单独邀请他上门过夜两次，但黄官谓不明白为何学生要在老师家中过夜，而男学生当时住在儿童之家宿舍，看不到一名合资格的老师为何要邀请学生到其家中过夜。而且男学生的证供很多前后矛盾或对错争拗，故认为控方举证未达致毫无合理疑点，裁定被告3罪不成立。

男被告L.Y.T.报称为中学男教师，任教资讯科技及创客学会，他否认3项向年龄在16岁以下的儿童作出猥亵行为罪受审。控方开案陈词指，15岁男学生案发时居于马鞍山儿童之家，假日时可以回家，但院舍未有确认其行踪。前年9月某日，被告邀约男学生到其住所，期间为男学生戴上眼罩、抚摸下体、拍打臀部，继而手淫，惟男学生没有勃起。

控方案情指男生不懂拒绝下与被告互相手淫

被告翌月两度邀约男学生上门，两人均互相手淫直至射精，男学生事后感到被侵犯及徬徨无助，返家时情绪崩溃大哭，母亲追问下揭发事件，其后报警处理。被告翌月被捕。男学生在录影会面中交代，两人一直以Instagram即焚相片联络，形容两人关系「有纠纷」，并坦言关系「过咗界，唔系普通师生同朋友」。

男学生忆述案发前他曾拒绝到被告家留宿，但被告游说「一次半次」，男学生最终答应。男学生案发时感到不适，甚至在被告帮他手淫时最初也无法勃起，令他感到慌张及不知所措。他坦言被告学业上「帮咗我好多嘢」，心存感激，故即使他不喜欢手淫，也「唔知点去拒绝，唔知拒绝有冇后果」。

案件编号：DCCC559/2025

法庭记者：刘晓曦