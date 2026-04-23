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2元乘车优惠｜议员促乐悠咭电子化便利长者 满60岁反而要换回实体卡非常不便

社会
更新时间：09:35 2026-04-23 HKT
发布时间：09:35 2026-04-23 HKT

劳福局局长孙玉菡昨（ 22日）回应立法会质询时表示，当局正研究开发手机版乐悠咭的可行方案。有立法会议员关注「乐悠咭」电子化的可行性，认为此举更能贴合现今长者的生活习惯，并有助推动智慧城市发展。

立法会议员林琳今（ 23日）在电台节目表示，现在60岁以上的长者，很多已非昔日想像中般不谙电脑及智能手机。随着时代转变，他们在使用智能电话及电子支付方面已相当得心应手。她观察到，不少长者已习惯以手机内的电子八达通应付日常交通开支，但当要享用2元乘车优惠时，反而要转回使用实体卡，对他们造成不便。

技术层面上绝对可行

对于政府就执法、技术规格及系统配套等方面的疑虑，林琳认为技术层面上并不太困难，绝对可行，当局可与开发公司探讨落实方案。她指，现时市民，包括她自己早已习惯在手机上进行高达数十万元的银行转帐甚至股票买卖，这些大额及高风险交易的安全验证都能做到。相比之下，每次仅涉及数元至十数元的交通费，保安要求相对较低，使用指纹认证等技术已相当到位。

林琳指，推行电子化并非为了取替实体卡，而是为市民提供额外选择。习惯使用电子八达通的长者，在年满60岁后应可直接在手机上完成资格认证并启用优惠；而偏好使用实体卡的市民，则可继续沿用。

电子化更能提升防伪功能

针对优惠可能被滥用的担忧，林琳认为，电子化反而能提升防伪功能。她解释，实体卡可以轻易借给亲友使用，但与手机指纹等生物认证绑定的电子乐悠咭，盗用风险反而更低。

林琳表示，将乐悠咭功能整合至手机，是构建智慧城市中「抓紧便利度」的重要一步，能有效消除数码断层。她期望政府及相关营办商能加快研究步伐，尽快落实方案，为市民带来实质便利。

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