宏福苑听证会｜多幢大厦同时起火史无前例 陈庆勇指未升五级火前 已有所属调派规模｜持续更新

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（23日）举行第18场听证会，亦是第三轮听证会的第4场。委员会将传召2名消防处证人作供，包括消防处消防区长（呼吸器）董永基，消防处副处长（行动）陈庆勇。

翻查资料，陈庆勇在大火期间连日代表消防处向媒体简报火灾情况。

4月23日听证会重点：

殉职消防员何伟豪面罩、手套等装备散落走廊，呼吸器气瓶出现损坏，且气瓶存量显示为0，董永基指损坏情况罕见，推测由巨大撞击力造成

何伟豪身上的消防员电子监测仪「卫士」系统因内部电路板有水锈损坏，无法还原呼吸器损坏经过及原因

【11:30】杜淦堃指，消防处副处长（行动）陈庆勇1998年入职消防，至今服务27年，2023年5月24日升任为副处长（行动）。

陈庆勇指，未曾处理过多幢大厦同时起火的情况，同意属史无前例。陈庆勇又解释升至五级火的安排，指当时人手足够，但考虑到多栋大厦相继起火，情况罕见，加上入黑影响视野，增加前线人员行动风险。最终决定在当日傍晚6时22分将火警提升至五级。

杜指，对于外界质疑为何不更早升级，陈庆勇澄清，早前已投入足够人手，升级与否并非人手问题，他补充，即使未提升至五级，现场已有超过五级火所需的调派规模。

消防处副处长（行动）陈庆勇。

何伟豪「衞视」系统资料损坏 无法还原呼吸器损坏经过及原因

【11:10】董永基指，消防在检查何伟豪的呼吸器装备时，确认呼吸器本体未有被火烧过的迹象。然而，装备中的一个白色标签被发现仍挂在腰带上，显示该消防员可能未有经过入口指挥站的完整程序。

杜淦堃提到，消防员电子监测仪「卫士」系统未被启动。正常程况下，当卫士静止20秒后，仪器会发出声响以便其他消防员确认装备位置，防止有消防员受伤未能发声求救。不过，若消防员未有启动求救信号，即使装置感应到静止不动，亦不会触发警报。

董续指，「卫士」系统可发射电波协助指挥官掌握求救消防员的位置，但何伟豪身处30楼以上，发出的电波信号因经过多层石屎楼板反射与吸收，令地面接收站无法收到信号。他表示，「卫士」的电波直线距离虽可达800米，但被实际环境障碍影响。

董永基透露，消防处早在火灾发生前已研究新式追踪系统。新系统采用低频与高频双波段，低频穿透力强、可绕过障碍物，并能显示被救者的方向、距离及高度差。在23楼测试中，旧系统已无信号，新系统仍能正常接收。

董永基指，「卫士」系统本可记录到何伟豪呼吸器损坏的经过及原因，但奈何呼吸器被发现时，「卫士」内部电路板有水锈损坏，记录流失令处方无法确定损坏是何伟豪使用气樽前或使用后、或是处方运送途中出现碰撞损坏。他又指，「卫士」具备半小时防水标准，但何伟豪呼吸器被发现前已被水浸泡超过17小时。董称部门无法确认何伟豪尝试爬出窗外逃生，与装备损坏有没有直接关系。但他确认，如果身型高大的何伟豪不脱下装备，无法穿过细小的破碎窗户到棚架尝试逃生。

手写表格纪录或有瑕疵 将引入电子指挥板 自动计算行动时间

【11:05】董永基指，现时消防人员进入火场前，会用手写的行动纪录表，记录队员的进出时间、气瓶压力及预估工作时间等资料，为确保所有人员安全撤离，队内会以气量最少的队员之时间作为撤退标准。杜淦堃关注会否有纪录不全的可能。董永基指大火当日，由于牵涉人数众多，记录用的白板空间有限，纪录会有瑕疵

董永基指，为改善上述问题，消防已研究引入电子指挥板。 队员进入火场时只需将个人卡插入电子板，系统便会自动计时及识别身份，免除手文之误。

何伟豪装备散落走廊 呼吸器气瓶损坏 气瓶存量为0

【10:30】董永基指，进入火场前，队员必须经过入口指挥站，由入口指挥主任进行安全检查。其中一项程序是拔掉定位装置的红色启动线，并将该线交予入口指挥主任，以确认装置已启动，方可进入火场。

今次宏福苑大火，消防队目（追授）何伟豪不幸殉职，事后其他队员在火场走廊电梯附近发现其呼吸瓶、面罩、头盔、手套等装备。

杜指，据队员周耀宗提供的证供，他曾测试何伟豪的呼吸器，发现空气供应一度正常。但另一名队员检查后发现，呼吸器气瓶出现损坏，且气瓶存量显示为0巴（无气）。

何伟豪气瓶损坏极为罕见 推测因巨大撞击力造成

董永基指，消防处事后对何的装备进行详细检验，并已向委员会提交报告。报告中指出，气瓶分为瓶身与阀门（Valve）两部分。发现阀门上的手轮（hand wheel）已脱落并损坏。他表示，此类损坏极为罕见，正常情况下金属部件非常坚固，推测可能因巨大撞击力造成，例如紧急除下装备时摔落、在狭窄环境中碰撞墙身，或队员揹著呼吸器跌倒撞击地面。不过，气瓶底部及背架设有防撞胶垫，可吸收撞击，因此因跌倒造成损坏的机会较低。

董永基指，由于阀门损坏，内部记录用气量的数据无法读取，曾向供应商尝试修复但资料已缺失。

另外，董永基指，进入火场前，队员必须经过入口指挥站，由入口指挥主任进行安全检查。其中一项程序是拔掉定位装置的红色启动线，并将该线交予入口指挥主任，以确认装置已启动，方可进入火场。

消防员背呼吸瓶8公升进火场 工作时间33分钟 董永基指已属长时间

【10:25】代表独立委员会的资深大律师杜淦堃指大火中，消防处的呼吸器设备被受关注。他展示消防处消防区长（呼吸器）董永基的证人供词提到，目前前线消防员使用的呼吸器主要为8公升气樽，自2014年5月起引入，工作时间约33分钟，整套系统重量为13.5公斤。

董永基指出，在引入8公升气樽之前，消防处使用的是6.7公升气樽。当时有研究，发现8公升气樽最为适合，其蓄气容量较旧型号增加近两成，但重量反而由7.5公斤减至7.3公斤。

此外，由于旧款呼吸器已使用约15年，消防处于2026年1月更换了全新品牌的呼吸器新型号在设计与物料上进一步轻量化，重量由7.3公斤降至7.1公斤，并继续采用8公升气樽，理论工作时间仍维持33分钟。

消防处消防区长（呼吸器）董永基。

宏福苑大火当日，消防处在灭火搜救工作中使用8公升气樽。董永基同意，部门另外还有其他使用时间更长的呼吸器型号，例如内循环式呼吸器(CCBA)，工作时间可达3小时，但不适用于有明火或高辐射热的环境，因此不能在宏福苑火场内部使用；气喉供气式呼吸器，理论上可透过喉管供应新鲜空气实现无限时工作，但宏福苑火场要上楼行动，难以拖喉使用。

另外，还可以用「孖樽」呼吸器，就是背上两个8公升樽行动，但重量由13.5公斤增加至超过20公斤，大幅加重负荷。进入火场时，上楼梯的体力消耗及空气消耗同步增加，对前线人员未必有利。董永基强调，在高温工作下，8公升樽带来的33分钟已属相当长时间，因为工作时间越长，体力消耗越大，亦增加热衰竭风险，而热衰竭会影响消防员判断力，甚至可能晕倒。

记者：黄子龙、赵克平

摄影：何健勇