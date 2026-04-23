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冷锋袭港︱天文台：稍后气温逐步下降、有狂风雷暴 明日雨势有时颇大 最低气温19°C

社会
更新时间：11:50 2026-04-23 HKT
发布时间：11:50 2026-04-23 HKT

天文台今早（23日）发出特别天气提示，指一道冷锋会在未来数小时横过广东沿岸，该区骤雨会逐渐增多及有几阵狂风雷暴，稍后气温逐步下降。受高空扰动及东北季候风影响，明日本港雨势有时颇大，天气显著较凉，最低气温约19度。市民请留意天气变化。

料冷锋今午横过沿岸 有几阵狂风雷暴

天文台表示，受冷锋随后的东北季候风影响，明日（24日）广东沿岸显著较凉。同时，高空扰动会在为该区带来大骤雨及狂风雷暴。随著高空扰动远离，周末期间广东沿岸天色稍为好转。预料一道低压槽会在下周初至中期于华南逐渐发展，该区天气再度转为不稳定。

低压槽发展 4.27起一连六日有雨

根据九天天气预测，天文台再下调明日市区最低气温至19度，多云，间中有骤雨及几阵狂风雷暴，雨势有时颇大。天气显著较凉。不过，周末天气好转，周日（26日）市区气温回升至最高28度，部分时间有阳光。而下周低压槽于华南逐渐发展，周一（27日）起一连六日会有雨，周三（29日）间中有骤雨及几阵狂风雷暴。

本港地区今日天气预测大致多云，有几阵骤雨。吹和缓南风，渐转吹偏北风，骤雨逐渐增多及有几阵狂风雷暴，气温逐步下降至午夜约23度。

展望明日雨势较大，市区气温下降至约20度，新界再低一两度。星期六早上天气仍然稍凉，骤雨减少。星期日部分时间有阳光。

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