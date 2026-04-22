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居屋、绿置居、白居二2025｜四月底同步接受申请 一文睇清申请日期、地点及新措施

社会
更新时间：17:20 2026-04-22 HKT
发布时间：17:20 2026-04-22 HKT

香港房屋委员会今日（22日）宣布，新一期「居屋2025」、「绿置居2025」及「白居二2025」三项计划，将由4月30日上午8时至5月20日晚上7时同步接受合资格人士申请，为期三个星期。「居屋2025」及「绿置居2025」预计分别于今年第四季及今年第三／四季开始选楼。同时，房委会推出多项新措施，包括为青年申请者增加抽签机会、增加「白居二」配额等。《星岛头条》整合申请详情，让你一文了解具体安排。

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新一期居屋、绿置居、白居二 4.30起同步接受申请 为期3星期 6项目推近8,000伙

1. 申请日期及时间

  • 申请日期： 2026年4月30日（上午8时）至5月20日（晚上7时）
  • 搅珠日期： 2026年第二季
  • 拣楼日期：
    • 绿置居2025：预计2026年第三／四季
    • 居屋2025：预计2026年第四季
    • 白居二批准信： 预计2026年第四季发出

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2. 点样拎申请表同资料？

  • 时间： 4月23日起
  • 网上下载： 房委会「居屋2025」、「绿置居2025」及「白居二2025」指定网站。
  • 索取地点： 乐富房委会客务中心、观塘绿置居销售小组、各屋邨办事处及民政咨询中心。
  • 查询热线： 2712 8000

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3. 单位选择

居屋2025 (近7,000伙)*：

  1. 启德
  2. 锦田
  3. 将军澳
  4. 屏山
  5. 东涌

*单位面积：约281至560平方呎

绿置居2025：

  1. 九龙湾盛致苑 (逾800伙)*
  2. 新一批租置计划回收单位

*单位面积：约280至469平方呎

特别安排： 将预留2,000个单位，供已出售业权的大埔宏福苑业主选购。

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4. 今期有咩新措施？

「居屋2025」、「绿置居2025」及「白居二2025」将落实一系列鼓励市民循房屋阶梯上进上流的措施，包括：

  • 鼓励青年置业： 40岁以下白表青年申请「青年计划（居屋）」可获多一个抽签号码。
  • 增加申请者购买机会： 连续两次申请同一计划但未能「上车」者，可获多一个抽签号码（居屋及绿置居分开计算）。
  • 鼓励公屋户购买资助出售单位： 绿、白表配额比例由40:60调整至50:50。
  • 缩短转售限制： 公开市场转售限制年期由15年缩短至10年。
  • 增加「白居二」配额： 配额增至7,000个，当中2,000个拨予40岁以下青年申请者。

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5. 边啲人可以优先拣楼？

  • 受公屋清拆影响租户： 包括华富邨、彩虹邨、马头围邨及西环邨指定楼宇的租户。
  • 家有长者／初生婴儿： 设有2,800个居屋及350个绿置居单位配额，供「家有长者优先选楼计划」及「家有初生优先选楼计划」申请者优先拣楼。
  • 一人申请者： 设有700个居屋及100个绿置居单位配额。

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