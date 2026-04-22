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南丫海难｜遗属质疑死因庭裁断不合理 提司法覆核要求重召研讯

社会
更新时间：16:24 2026-04-22 HKT
发布时间：16:24 2026-04-22 HKT

2012年南丫海难中39人遇难，死因裁判官周慧珠今年1月裁定死者属「非法被杀」，惟信纳建造「南丫四号」的财利船厂董事罗愕莹诚实可靠，相信财利不知道要安装水密门，决定不装水密门是有意识的设计而非过失，亦符合海事规例。4名遇难者家属不满裁决，质疑周官没有充分考虑罗愕莹等关键证人证词不一，多份图则之间出现矛盾，今再次入禀高等法院提出司法覆核，要求推翻死因庭裁决，针对水密门设计重召研讯。

死因裁决指罗愕莹为诚实可靠证人

时隔13年后，死因庭1月中裁定南丫海难中39名遇难者属「非法被杀」，死因均为淹死、创伤性窒息及身体多处创伤致死。死因裁判官周慧珠裁决时，形容负责建造「南丫四号」的财利船厂董事罗愕莹属诚实可靠的证人，相信财利确实不知要装水密门，决定不装水密门是财利有意识的设计，而非疏忽或过失。

死因官宣读裁决期间家属拍枱离场

周官另称，即使专家认为装水密门会更安全，但「南丫四号」已满足「一舱进水不沉」的规定，船只是符合标准，故没有任何法规要求「南丫四号」要满足更高规格的安全标准。周官在裁决尾声，评论遇难者家属要求海事处验船督察带备图则年检属「不设实际」时，家属闻言愤而拍枱离场。

家属司法覆核求推翻死因裁决并重召研讯

入禀状指，死因研讯第1个议题为「负责建造南丫四号的财利船厂，是否得知要为船只安装水密门？」申请人就此提出上诉，要求推翻死因庭裁决，重新召开研讯探讨此议题。申请方质疑周官这项裁决无理，没充分考虑关键证人供词之间出现矛盾，误将罗愕莹与新加坡绘图公司Naval-Consult董事John Lim的证词视作一致；没充分考虑南丫四号多份图则不一致，却错误认定绘图员若非刻意将设计改为非水密，不会把清晰标示的「水密门」，改为较含糊的「通道口」；综合标书规格、中国船级社验船报告、梧州船厂传真、中介公司宏信的回复，加上多名专家证人的证供，不可能合理达致有关裁决。

案件编号：HCAL788/2026
本报记者

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