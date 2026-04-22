涉交含虚假内容护照副本申来港就业 29岁内地女获准签保守行为处理

29岁持双程证女子涉于2024年申请来港就业时，提交写有错误出生年份的护照副本予入境处，被控使用虚假文书罪。案件今于沙田裁判法院再提堂，控方指收到律政司意见后同意以签保守行为处理。署理主任裁判官郑纪航批准被告自签2千元，守行为18个月，她另须支付500元讼费；控罪撤回。

被告陈欣量，控罪书上无报称职业，被控于2024年12月27日或该日前后，在香港明知或相信一张上名陈欣量、出生日期为1998年7月26日的中华人民共和国护照副本，属于虚假，而使用该文书，意图诱使入境事务处处长及人员接受该文书，并因接受该文书为真文书而作出或不作某些作为，以致对该人或其他人不利。

案情指，入境处于2025年1月收到被告就一般就业签证的来港申请，申请表上被告报称自己生于1996年，但申请附带的护照副本却显示她生于1998年。入境处审核被告的申请期间，被告向入境处澄清1996年才是她真正的出生年份，并提交正确的护照副本，申请最终遭拒。2026年1月，被告入境香港时被截停及拘捕，警诫下她确认1996年是真确的出生年份。被告表示不想该年份显示在申请工作的学历上，故将写有错误出生年份的护照副本交给公司，而公司将该副本交予入境处作来港申请。被告知道该护照副本的内容为虚假。

案件编号：STCC234/2026

法庭记者：雷璟怡