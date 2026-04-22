涉驾的士载客期间自渎 休班辅警否认在公众地方的猥亵行为罪 女乘客供称见被告「一手揸軚一手自渎」

正职为的士司机的57岁休班男辅警去年9月在跑马地接载女乘客期间，涉嫌于的士内自渎。涉案男辅警否认在公众地方的猥亵行为罪，今在东区裁判法院受审。女乘客供称，她当日在的士内先后两度看到被告自渎，她最初怀疑看错，「无可能咁ridiculous（荒谬），光天化日系度自渎」，便再倾前观察，发现被告「一只手揸住軚盘，一只手揸住阳具」，并看到被告手部「上下摇动」。裁判官裁定表证成立，案件下午续审。

事主见被告一手揸軚「一手揸阳具」自渎

57岁被告吴咏文，报称的士司机，被控在公众地方的猥亵行为罪。控罪指被告于2025年9月1日在香港跑马地马场外，无合法权限或辩解，而在公众地方或公众可见的情况下猥亵暴露他的部分身体，即其阴茎。

控辩双方不争议的承认事实指，女事主X案发前与被告互不相识，X案发当日在中环路边截的士，及后登上由被告驾驶的的士。至近早上10时，X致电999报案，的士于跑马地奕荫街停驶。警员以在公众地方的猥亵行为罪名拘捕被告，他在警诫下称「我揸紧车，乜都无做过」。

X供称，她当日登上的士及前往养和医院，她曾感到翳焗及询问被告有否开空调，被告则表示有开空调，只是有打开车窗「想要啲鲜风」，她则称「鲜风就无啦，热风就有」，其后被告调整了空调，她便低下头使用手机。

X续称，她后来感到有点晕车，于是没有继续用手机及望向前方，此时疑似看到被告作出自渎行为，「第一眼以为睇错……光天化日之下，实在太离谱」。其后被告一度停下，但驶至时代广场时，被告再次自渎，她当时身体倾前，看到被告「一只手揸住軚盘，一只手揸住阳具」。

报警后被告「目露凶光」指事主看错

X称当时她曾考虑过用手机拍下，但担心正在驾车的被告会失控，所以她直接报警，指被告在车上作出猥亵行为。的士驶至奕荫街停下，其后有两名警员上前处理。当警员把被告带上警车时，被告「非常凶猛」及目露凶光，指X「你睇错喇」，而警员则着被告「你唔好讲野」。

X指当时警员曾表示「其实佢（被告）拎唔到（阳具）出嚟㗎㖞」，因为被告身穿沙滩裤。X则回应「沙滩裤咪仲容易拎出嚟，牛仔裤反而仲有条拉链棘住」。警员亦有问她会否看错、或许是大姆指，X称「我咁大个人，我无可能手指公同阳具都分唔到啰」。

X无法肯定当时被告自渎的具体时长，但称「几下啰」、「chok几下」，她重申当时想过会否看错，「无可能咁ridiculous（荒谬），光天化日系度自渎」，但她的确看到被告手持阳具「上下摇动」。

同意一度以为看错但再次观察看清被告露出阳具

辩方盘问时，指X在第一次事件中并没有看到被告的阳具。X同意她第1次怀疑看错，所以第2次才前倾观察及清楚看到被告露出阳具，并强调她在第一次事件已看到被告手部作出自渎的动作。

辩方续提到，X因为的士较「chok」及感到晕车才望向前方，她是否认为的士颠簸与被告自渎有关。X称「佢一手揸軚，一手自渎，架车紧系chok啦，揸车唔系应该两只手咩」。

辩方问到，当X打电话报警后，被告是否便停止自渎动作。X同意，「除非佢胆大包天嘅啫，我都打999，唔通佢仲系度自渎呀」。辩方又问，当时X报警，是否因为觉得被告太过份，一定要把他绳之于法。X则称「咁佢做啲咁嘅猥亵行为，唔报警，唔通仲要嘉许佢呀？」

不同意被告当时在抓痒

辩方指，当日被告其实并未露出阳具，也没有作出X指称的自渎行为。X不同意。辩方续指，被告只是在抓痒。X亦不同意，指「𢯎痕无理由向上向下」。

控方今早举证完毕后，裁判官高伟雄裁定案件表证成立，料被告下午将出庭自辩。

案件编号：ESCC3269/2025

法庭记者：王仁昌